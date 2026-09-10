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北京要求投行：勿讓「低品質企業」湧入IPO市場

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
宇樹科技上市幾天後股價迅速下滑，1周後已腰斬。圖／取自上海證券報
宇樹科技上市幾天後股價迅速下滑，1周後已腰斬。圖／取自上海證券報

英國《金融時報》9日引述大陸知情人士表示，中國在致力重振散戶對股市信心之際，監管機構要求投資銀行勿讓低品質企業湧入新股市場，並保持低發行價格，以響應北京提振散戶投資者對股票信心的號召。

數周前，長鑫科技及宇樹科技上市備受關注，當時吸引投資者的極大興趣，2隻股票掛牌的定價均低於西方交易所的慣常水準，股價首日雙雙升逾4倍。

知情人士稱，中國監管機構官員近日與部分大陸高級投資銀行家會面，重申希望新股維持這樣保守的定價方式。同時鑑於近期IPO的成功引發上市申請激增，希望避免掀起新一輪上市熱潮，尤其是未被視為「國家隊」代表的公司。

據滙豐分析師的數據顯示，大陸首次公開招股（IPO）市場今年強勁復甦，至今已有超過100宗上市，集資總額超過280億美元，較去年全年超出近一半，今年新股首日回報率的中位數達到1.73倍。

報導指，這些警告表明，北京打算繼續控制IPO市場，以實現國家目標，並鼓勵民眾將更多資金投入股市，而不是房地產等其他投資形式。

報導引述1家中國知名銀行高層表示，監管機構「希望確保認購IPO股票的投資者能夠獲得良好的收益——這樣市場才能持續發展」。

大陸過去幾乎所有新股發行定價，均設有23倍本益比上限，導致股價劇烈波動，使散戶承受風險。自2019年上海科創板推出以來，上市公司的定價估值倍數因企業及所屬行業而異。在科創板，處於虧損、但具策略意義的科技公司也可以按銷售額而非獲利進行估值。

宇樹科技在上海科創板上市，被稱為大陸人形機器人第一股，是今年被市場看好的一隻股票。圖中為宇樹科技董事長王興興。圖/上海證券報
宇樹科技在上海科創板上市，被稱為大陸人形機器人第一股，是今年被市場看好的一隻股票。圖中為宇樹科技董事長王興興。圖/上海證券報

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