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上海美國商會報告：企業獲利能力強勁反彈 信心顯著回升

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
特斯拉上海超級工廠。新華社資料照
特斯拉上海超級工廠。新華社資料照

9月10日，上海美國商會發布的《2026年中國商業報告》顯示，受強勁的財務表現、改善的地緣政治環境和監管進步的支撐，企業信心出現強勁反彈。同時，中國大陸國內競爭加劇，提高了外資企業在陸經營門檻。美企感受到大陸官方為改善監管環境所做的努力，而今年美中關係的穩定進一步鞏固了這些成果。

這份報告顯示，企業獲利能力反彈至疫情後的最高水準，近五分之四的受訪者（78%）預計2025年實現盈利，較上年增長7個百分點，為2019年以來的最高水平。

同時，在經歷了4年的歷史低點後企業信心顯著回升，58%的受訪者（年增17個百分點）對中國未來5年的商業前景持樂觀態度；此外，多數受訪者（55%）認為中國的營商環境透明，上升7個百分點。

報告的調查也顯示業者對中國的投資信心有所增強，28%的受訪者表示去年增加了投資，為4年來最高水準。將原計畫在陸投資轉移至其他地區的企業比率降至39%，為數年來最低；東南亞仍是這些企業轉移投資的首選目的地，占48%，但將投資轉移至美國的意願有所增強（29%，上升11個百分點）。

此外，在中國大陸的國內競爭首次成為成員企業在陸業務面臨的最大挑戰（68%，上升5個百分點），超過了中美緊張關係（53%，較前1年下降13個百分點）；四分之三的受訪成員表示，在中國大陸開展業務在某種程度上有利於其在美國的業務，其中三分之一強調，其陸華業務提升了其美國業務的全球競爭力。

另一方面，調查的成員企業押注於中國本土的創新，但同時也設定限制。在中國大陸設有研發機構的會員企業中，有半數計劃今年增加研發支出，較2025年的三分之一大幅增長，但46%（上升6個百分點）的適用企業表示受到總部施加的限制。

上海美國商會主席雷蒙（Jeffrey Lehman）表示，「會員企業已明顯感受到政府為改善監管環境所做的努力，而今年美中關係的穩定進一步鞏固了這些成果。我們敦促兩國鞏固近期合作的勢頭，建立穩定、透明的框架，以促進跨境貿易和投資。」

普華永道中國稅務主管原遵華（Jeff Yuan）表示，外國公司持續重視中國市場的規模和活力，並日益將其視為服務全球的基地。即使本土競爭加劇，一些公司也在尋求供應鏈多元化，中國仍然是他們全球創新、生產和採購戰略的關鍵組成部分。

該報告是根據上海美國商會2026年中國企業調查結果，由普華永道中國提供分析支持，是針對在陸美資企業進行的長期調查之一。今年共262家上海美國商會會員企業參與調查，涵蓋企業績效、經濟前景、投資、營運挑戰、監管環境、中美貿易關係以及供應鏈轉型等議題。

美國商會 上海

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