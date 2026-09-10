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小米被控在印度違法違規 恐遭官方調查

中央社／ 台北10日電
小米首款「中摺叠手機小米18 Fold 7日正式亮相。圖／中新社
小米首款「中摺叠手機小米18 Fold 7日正式亮相。圖／中新社

路透社報導，印度政府文件顯示，印度嚴重欺詐調查局（SFIO）提議對中國手機大廠小米展開調查，理由是小米在印度的商業模式涉嫌違規，且未遵守外國投資法。

小米曾是印度最暢銷的智慧型手機品牌。但在蘋果（Apple）和三星（Samsung）的激烈競爭下，小米在印度的市占率不斷萎縮。此外，小米在印度還面臨多項稅務追繳和特許權使用費支付糾紛。

根據報導，印度嚴重欺詐調查局提議，調查小米的應審查資金流動情況，以及小米是否在印度加強對中國投資的審查後，依照要求申請了必要的投資審查。

這一消息的披露，正值中國國家主席習近平預定12日訪問印度，出席金磚國家峰會之際。

對於印度嚴重欺詐調查局的上述提議，小米發言人在發給路透社的聲明中宣稱，小米尚未收到該局的任何通知或溝通，並指小米「高度重視所在國國家法律，並始終嚴格遵守法律」。

印度2020年推出更嚴格的外商投資規定，要求中國企業及個人在印度的任何投資都必須事先獲得政府批准，包括小米在內的多家企業曾表示，這導致了投資延誤。

報導提到，2022年以來，SFIO凍結了小米在印度銀行的555.1億盧比（約新台幣184億元）資產，理由是小米涉嫌非法匯款，而小米否認了這些指控。小米至今一直未能推翻SFIO的凍結令。

研究機構Counterpoint Research數據顯示，小米在印度智慧型手機市場的市占率，已從先前的19%下滑至13%，排名第4。預估小米2025年在印度的營收為25.2億美元（約新台幣794億元），比3年前大減40%。

印度 小米 Apple

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