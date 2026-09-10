聽新聞
0:00 / 0:00
蘋果新機中國同步預購 iPhone Duo需驗證啟動eSIM
蘋果（Apple）公司今天凌晨舉辦秋季發表會揭曉新機種，蘋果中國官網隨即公布iPhone 18 Pro新機在9月12日晚上8時、摺疊機iPhone Duo則在10月16日晚上8時開放預購。打破先前中國市場可能延後上市的猜測。
上市前中國消費者熱議蘋果首款摺疊機在中國是否保留SIM卡實體卡槽，今天答案也揭曉。
蘋果中國官網明確說明，iPhone Duo有了內置eSIM，不再需要實體SIM卡。iPhone Duo「僅可通過eSIM啟動運營商（電信公司）網路」，並需前往電信公司實體營業廳進行必要的身分證件核驗，才能啟動eSIM。
蘋果中國官網公布，iPhone 18 Pro首先在9月12日晚8時接受預購，9月18日發售。定價人民幣9999元（約新台幣4萬6978元）起，同步推出24期分期，每月417元起。
iPhone Duo則在10月16日晚8時接受預購，10月23日發售，定價人民幣1萬5999元（約新台幣7萬5156元）起，或24期分期，每月667元起。
Phone 18 Pro系列台灣售價新台幣4萬4900元起，iPhone Duo售價新台幣7萬4900元起。中國大陸iPhone18 Pro定價比台灣貴約新台幣2000元，兩地iPhone Duo定價相當。
蘋果並推出Apple Trade In換購計畫，可在線上或到Apple Store零售店折抵現有設備來換購新機。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。