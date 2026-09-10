蘋果新機中國同步預購 iPhone Duo需驗證啟動eSIM

蘋果（Apple）公司今天凌晨舉辦秋季發表會揭曉新機種，蘋果中國官網隨即公布iPhone 18 Pro新機在9月12日晚上8時、摺疊機iPhone Duo則在10月16日晚上8時開放預購。打破先前中國市場可能延後上市的猜測。

上市前中國消費者熱議蘋果首款摺疊機在中國是否保留SIM卡實體卡槽，今天答案也揭曉。

蘋果中國官網明確說明，iPhone Duo有了內置eSIM，不再需要實體SIM卡。iPhone Duo「僅可通過eSIM啟動運營商（電信公司）網路」，並需前往電信公司實體營業廳進行必要的身分證件核驗，才能啟動eSIM。

蘋果中國官網公布，iPhone 18 Pro首先在9月12日晚8時接受預購，9月18日發售。定價人民幣9999元（約新台幣4萬6978元）起，同步推出24期分期，每月417元起。

iPhone Duo則在10月16日晚8時接受預購，10月23日發售，定價人民幣1萬5999元（約新台幣7萬5156元）起，或24期分期，每月667元起。

Phone 18 Pro系列台灣售價新台幣4萬4900元起，iPhone Duo售價新台幣7萬4900元起。中國大陸iPhone18 Pro定價比台灣貴約新台幣2000元，兩地iPhone Duo定價相當。

蘋果並推出Apple Trade In換購計畫，可在線上或到Apple Store零售店折抵現有設備來換購新機。