大量解約應屆生挨批後…星宇股份年報「母子僅差7歲」鬧烏龍

本月初因涉惡意批量解雇應屆畢業生登上大陸熱搜、大陸最大車燈製造廠「星宇股份」近期風波不斷。9月9日，上海證券交易所對星宇股份下發監管工作函，對象包括上市公司、董事、高管、控股股東及實控人，要求就相關事項明確監管要求。星宇發布道歉信稱，年報中副董事長、副總經理周宇恒的年齡出現錯誤，深表歉意。

9日晚間，星宇股份發布更正公告，承認2025年年報中，副董事長、副總經理周宇恒的年齡「58歲」為錯誤訊息。周宇恒實際出生於1985年12月，今年41歲。星宇股份表示，上述錯誤不涉及定期報告中的財務數據、會計科目及經營指標，不會對公司已披露定期報告的真實性、準確性、完整性產生實質影響。

大陸網民之所以熱議，是因為星宇股份董事長兼總經理周曉萍65歲，周宇恒是她兒子，若照先前年報所載的「58歲」，母子年齡僅差7歲。

除了年齡鬧烏龍，星宇股份近期因「批量勸退畢業生」陷入爭議。8月，該公司批量解約107名應屆畢業生，被外界質疑為優化財報、衝刺港股上市而「暴力裁員」。事件經常州市人社局通報後，公司高層遭重罰，總經理周曉萍被扣薪12個月，人力資源總監遭免職。

涉批量解雇應屆畢業生事件，星宇股份董事長雖已連續2次道歉，但這波風暴已嚴重衝擊星宇股份資本布局。該公司已於8月15日取得大陸證監會境外發行上市備案，擬發行不超過4,479.97萬股。但據陸媒界面新聞指，距離取得備案已過去3周，港交所仍未給予聆訊排期。