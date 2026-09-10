聽新聞
0:00 / 0:00
渣打：中國擴大全球貿易往來可提升人民幣應用空間
據報導，香港渣打銀行高層認為，隨着中國在全球擴大投資、貿易和金融往來，人民幣的應用有進一步提升的空間。
根據官方香港電台的報導，渣打香港兼大中華及北亞區行政總裁禤惠儀今天在「一帶一路高峰論壇」上發言時，作了以上表示。
她表示，面對地緣政治變化，企業正尋求貨幣多元化和穩健性，香港在推動人民幣應用上有獨特角色，正不斷增強基建和跨境聯繫，未來需要加強產品種類，以完善離岸人民幣生態系統。
她並說，中亞是中國企業在「一帶一路」積極尋找機遇的市場，區內人口年輕、天然資源豐富，足以支持區內經濟增長；中國已占當地出口19%，占當地進口31%，兩地在加強貿易流動上仍有很大潛力。
在北京的支持下，香港近年積極拓展中亞貿易商機。
禤惠儀說，稍早前曾隨同香港行政長官李家超出訪中亞，在當地簽署多份合作備忘錄，過去幾個月已轉化為業務機會。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。