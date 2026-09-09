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美指責中國AI模型蒸餾 中國商務部：商業問題政治化

中央社／ 台北9日電

針對美國國家安全局等單位聯合指責中國人工智慧（AI）對美國開展「工業規模」蒸餾一事，中國商務部今天在官網以答問形式回覆，美方此舉是將蒸餾這一業內正常的技術和商業問題政治化、工具化，並在實踐中搞雙重標準。

美國國家安全局（NSA）、網路安全和基礎設施安全局（CISA）及美國聯邦調查局（FBI）美東時間8日發表聲明指控，DeepSeek、「月之暗面」（MoonshotAI）、阿里巴巴、MiniMax以及階躍星辰（StepFun）等中國公司，利用美國AI模型各種變體版本訓練自家AI產品。

中國商務部表示，美方所謂中國人工智慧企業從事「工業規模」蒸餾美模型的指控，於事無憑、於法無據。美方此舉是將蒸餾這一業內正常的技術和商業問題政治化、工具化，並在實踐中搞雙重標準。美方相關公告，是其在人工智慧領域推行科技霸權、搞算力壟斷，打壓競爭的又一明證。中方對此堅決反對。

據指出，蒸餾是人工智慧領域各個模型間互相學習的通行做法，本質是中性技術手段，包括美企在內的全球模型企業都在用。這種技術手段可說明模型提升學習效率，實現人類知識的更高效利用，對各國發展人工智慧產業、釋放人工智慧技術潛力、彌補發展鴻溝、更廣泛惠及發展中國家和社會大眾有積極意義。

中國商務部稱，美企有關模型研發報告也披露，其大量蒸餾中國模型。反觀美方，多次單方面指責中國企業從事「工業規模」蒸餾，將行業通行做法抹黑為攻擊行為，既反映美方的焦慮，又體現雙重標準。

此外，中國商務部還批評美方做法是典型的以打擊蒸餾為名，行產業壟斷之實。美方由安全部門發布公告，是將個別企業和資本利益與國家安全相捆綁，動用國家強權機構干涉正常商業活動。

據指出，美個別人工智慧企業濫用競爭優勢地位，在使用者協議中設置廣泛的地域限制等霸王條款。美方相關蒸餾指控，有為這些霸王條款背書之嫌。美方做法是典型的動用國家力量維護科技霸權和算力壟斷，打壓競爭。

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