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大陸四檔TDR在泰國上市

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

大陸易方達基金昨（9）日在泰國證券交易所同步掛牌上市四檔掛鉤其境內ETF的泰國存託憑證（Thai Depositary Receipt，簡稱 TDR），這是泰國市場首次推出此類產品，顯著提升泰國投資者參與大陸資本市場的便利性。

四檔TDR分別掛鉤滬深300、科創50、創業板及中證人工智慧主題相關ETF，覆蓋A股大型核心資產，到成長創新、硬科技及AI產業鏈的多層次投資方向，為泰國投資者提供從市值型到主題投資的差異化選擇。

其中滬深300ETF錨定中國大陸經濟核心資產，鎖定大型藍籌股；科創50ETF深耕硬科技；創業板ETF聚焦成長創新、新經濟龍頭；人工智慧ETF精準切入AI產業鏈前沿。

目前海外資金要投資中國大陸資產有幾種方式：一是透過互聯互通機制直接投資，比如與香港之間的滬深港通、與日本及新加坡的ETF互通、與巴西的互聯互通機制等；二是透過QFII／RQFII制度投資；三是透過戰略投資直接入股A股境外主體；四是國際指數納入帶來被動配置等。

泰國存託憑證以泰銖計價並在泰交所直接掛牌，當地投資者無需開立大陸境內證券帳戶，憑現有泰國股票帳戶即可直接買賣，並透過TDR與ETF之間的跨境轉換機制，實現兩地市場互聯互通。

泰國 ETF 中國大陸

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