陸物價雙回升 通縮壓力減！8月CPI年增0.8%、PPI勁揚3.8%

大陸國家統計局公布8月CPI年增0.8%、PPI年增3.8%，均較前月回升0.3個百分點。官方解讀，主要受到國際油價及電子產品價格上漲帶動。剔除波動較大的食品與能源價格後，核心CPI年增1%，亦較前月的0.9%上升，通縮有所改善。

專家分析，大陸當前通縮改善的主要問題仍是廣度不足，漲價動能集中在AI產品、部分能源板塊。不過，此輪CPI反彈也為政策打開新空間，在此背景下，北京無需急於降息，而是要繼續推進供給側改革。

東方金誠首席宏觀分析師王青表示，國際油價和電子商品價格上漲是8月CPI回升主要因素，可以看到目前全球人工智慧投資熱潮，對大陸電子產品的價格帶來推升作用，但是擴散到電子產品以外的可能性比較小。

往後看，王青表示，9月初國際油價處於高位，當月電子產品價格也會延續上行，加上9月食品價格會有一定季節性走高，預計9月CPI將繼續小幅上升，但將繼續處於明顯偏低水準。

路透引述凱投宏觀（Capital Economics）中國經濟學家Nguyen Hoang Nam分析，伊朗戰爭持續，支撐國際油價，AI帶動的記憶體晶片短缺，也推高部分產業成本。不過，大陸內需持續疲弱，整體CPI仍處於低檔，零星推出的消費支持措施，目前仍未能帶動更廣泛的復甦。

中信銀行（國際）首席經濟學家丁孟表示，核心CPI仍處於相對較低水準，若要持續上升，仍有賴大陸國內需求持續復甦。

香港經濟日報引述澳新銀行中國資深策略師邢兆鵬指出，此輪CPI反彈為政策操作打開新空間，北京當局無需急於降息，而是獲得了更充裕的時間窗口，可繼續推進供給側改革。展望後續，反內捲政策的持續推進疊加公共服務價格上調，預計將成為支撐CPI延續性的重要動力來源。