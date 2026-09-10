研發費用 陸民企去年投入增逾1成

昨日於浙江溫州舉行的二○二六民營經濟創新發展大會上，大陸全國工商聯發布的一份報告指出，去年研發投入前一千家民企入圍門檻為人民幣二點一六億元，較上年提高零點零九億元；研發費用總額達一點五九兆元，同比增長百分之十點七二。成果端上，報告顯示，二四六家入圍企業簽署技術市場合約共三點零四萬項，成交金額六九五點五八億元。共有四四點六一萬項有效專利實現產業化。

據新華社、中新社，這份名為「二○二六研發投入前一千家民營企業創新狀況報告」指出，中國大陸研發投入前一千家民營企業加速推動科技成果向現實生產力轉化。

該報告顯示，去年研發投入前一千家民企入圍門檻為二點一六億元，較上年提高零點零九億元；研發費用總額達一點五九兆元，同比增長百分之十點七二；平均研發強度百分之三點七三，高於全大陸研發投入強度零點九三個百分點；研發人員總數達一九五點八六萬人，人均研發經費八十點九八萬元，同比增長百分之四點零五。

報告指出，在政產學研用合作方面，超過九成企業與高校院所開展合作。其中組建聯合實驗室的企業三四八家，組建創新聯合體的有三一三家，共建產業技術聯盟達二八五家。從成果轉化來看，二四六家入圍企業簽署技術市場合約共三點零四萬項，成交金額六九五點五八億元；對外專利轉讓許可合約三三六二項，合約總金額二二點二一億元。共有四四點六一萬項有效專利實現產業化。二七二家企業新產品銷售收入佔比超過六成，一四八家企業新產品出口佔比超過三成。

報告還指，在國際化創新活動方面，企業主要開展產品與服務創新、技術創新及市場推廣創新等活動；資源投入集中於人才培養、市場研究以及研發基礎設施與裝備領域；一九七家企業設立海外研發機構。

大會現場還發布二○二六民營企業研發投入五百家榜單、發明專利五百家榜單，華為投資控股有限公司、騰訊控股有限公司位居兩份榜單前兩位，阿里巴巴（中國）有限公司位列研發投入榜單第三，珠海格力電器股份有限公司位居發明專利榜單第三。