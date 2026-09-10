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空巴預測 陸20年內客機需求逾8千架

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
空巴預計未來廿年內大陸須增加八千八百餘架飛機。圖為空巴在天津啟用第二條A320系列飛機總裝線。中新社
空巴預計未來廿年內大陸須增加八千八百餘架飛機。圖為空巴在天津啟用第二條A320系列飛機總裝線。中新社

歐洲飛機製造商空中巴士九月八日在北京發布的全球航空市場預測顯示，到二○四五年，中國大陸的在役客機機隊將增至九八六○架，這意味著未來廿年大陸將需要八八三○架新客機，包括七四八○架新的單通道飛機和一三五○架新的寬體飛機。

據中新社，空巴全球航空市場預測負責人弗朗索瓦．卡巴萊在當日舉行的空巴媒體交流會上表示，儘管面臨地緣政治和宏觀經濟方面的挑戰，民航業依然展現出較強的韌性。城市化進程的推進等正促使航空公司拓展航線網絡，不僅拓展了傳統市場，還在新興的中小城市對之間建立起新的連接。空巴全球執行副總裁、空巴中國首席執行官徐崗說，「中國是全球航空市場的基石，也是空巴最大的單一市場」。

空巴方面預測，中國大陸的航空旅客周轉量將以百分之五點二的年複合增長率持續攀升，從去年的一點七兆收入客公里增至二○四五年的四點六兆收入客公里。中國大陸人均年乘機次數將從去年的零點五次增加到二○四五年的一點四次。

空巴還預測，到二○四五年，大陸的在役客機機隊將增至九八六○架。為滿足這一需求，未來廿年，中國大陸將需要八八三○架新客機，包括七四八○架新的單通道飛機和一三五○架新的寬體飛機。其中，四九六○架單通道飛機和八百架寬體飛機預計將用於機隊擴張，而二五二○架單通道飛機和五五○架寬體飛機將用於替換老舊機型。

空中巴士目前在大陸天津建有總裝廠。數據顯示，截至今年八月底，大陸近卅家航空公司共運營著二三七○架空巴民用飛機，市佔率超過百分之五十。

空巴 空中巴士 中國大陸

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