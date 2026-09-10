香港北部都會區建設 進展已逾八百公頃

港府將於本月十六日公布香港首個五年規劃及新一份施政報告，港府發展局局長甯漢豪表示，五年規劃公眾諮詢文件中，將｢加快北部都會區建設及推進其他地區空間規劃｣這個題目置於第一部分，足見政府重視北都發展。她經過數年努力，北部都會區（北都）的規劃和建設已漸見成果。其中，古洞北／粉嶺北新發展區的房屋項目將會在今年起陸續入夥，洪水橋／廈村新發展區會有不同產業用地開始供應。

北部都會區與深圳接壤，面積約佔香港三分之一，是近年港府政策發展重心之一。

甯漢豪八日出席星島房地產發展動向論壇時指出，目前北部都會區九個新發展區已有四個進入建設階段，涉及超過八百公頃土地工程；截至二○二五至二○二六財政年度，現已收回超過五百二十公頃私人土地，並完成平整約一百二十公頃土地。

展望未來五年，北都將有約九百公頃熟地，其中包括三百公頃產業用地；建成樓面方面，預計可提供約七萬個房屋單位及約一百萬平方公尺經濟樓面。

在產業發展方面，她介紹，北都規劃較多元化。新田科技城、河套香港園區、流浮山數碼科技樞紐及沙嶺數據園區合共規劃超過三百四十公頃創科用地，打造跨境協同的創科走廊；洪水橋／廈村至少有六十公頃產業用地，其中約廿七點五公頃由洪水橋產業園公司負責建設及營運；北都有三個大學城，推動產學研一體化；尖鼻咀、白泥及沙頭角推動生態旅遊及藍綠康樂旅遊生態圈，促進多元產業發展。

甯漢豪表示，香港發展局和相關政策局正採用創新及多元政策安排，包括訂立北都專屬法例、引入片區開發模式、原址換地便利措施及成立產業園公司等。條例方面，條例草案已進入逐條審議階段，有望今年底通過。另外今年也先後為洪水橋產業園和新田科技城成立政府全資擁有的園區公司。