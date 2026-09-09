快訊

家寧改眾量級頻道密碼一審無罪 Andy、新北檢皆提上訴

美中俄將舉行三方會談？普亭與川普通話 克宮曝雙方討論內容

出門帶傘！東北季風影響全台濕涼 這地降雨最明顯

聽新聞
0:00 / 0:00

海底撈大股東套現逾110億 大摩指與離岸信託稅務新規有關

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
海底撈聯合創辦人張勇與其妻舒萍。圖／取自新浪財經
海底撈聯合創辦人張勇與其妻舒萍。圖／取自新浪財經

海底撈聯合創辦人張勇妻子舒萍透過家族信託持股實體出售2.6億股，引發外界關注。摩根士丹利則認為此次減持出乎市場預期，並推測可能與大陸近期收緊離岸信託課稅規定有關；新規強化對中國稅務居民透過離岸信託持有及累積境外財富的課稅管理。

9月9日晚間，海底撈國際控股有限公司公告稱，公司控股股東集團成員SP NP Ltd.於9月8日以每股10.62港元的價格，通過大宗交易出售2.59億股公司股份，佔公司已發行股份總數約4.65%。以此計算，SP NP一共套現超27.5億港元（合約新台幣110.31億元）。

SP NP Ltd.由瑞銀信託（英屬維爾京群島）有限公司以Rose Trust的受託人身份，通過瑞銀代理人有限公司全資擁有。Rose Trust是舒萍以財產授予人及保護人的身份，為其本人、張勇及其家族利益設立的全權信託。

舒萍為海底撈創始人之一，也是海底撈創始人兼董事長張勇的妻子。

對於減持的原因，此次公告指出，該項出售完全出於其自身資金需求及財務安排，屬於股東層面的個人事務，與海底撈集團的業務、運營、財務狀況或發展前景沒有任何關係。該項出售不涉及海底撈公司發行任何新股份，也不會造成股東權益被攤薄。

受相關消息影響，海底撈今日股價大跌，9月9日盤中一度下跌超過12%。截至當日收盤，股價報每股10.34港元，跌9.14%。

中國基金報報導，摩根士丹利發布研報表示，此次海底撈大股東減持令市場感到意外，因張勇於今年5月以每股13.39港元增持1135萬股。減持所得款項相當於張勇及舒萍自公司上市以來所收取股息的31%。

摩根士丹利發指出，估計此舉可能與近期出台的離岸信託稅務新規有關。新規要求居民須在90日內申報及結清相關稅項。

7月24日，大陸財政部、國家稅務總局聯合發布《關於離岸信託個人所得稅有關事項的公告》，這份文件首次系統明確中國稅務居民透過離岸信託累積財富的個稅規則。

香港經濟日報指出，過去幾十年，不少中國科技創辦人與投資者習慣在開曼、英屬維京群島等地設立離岸信託或具信託功能的法律安排，將股權、房產等資產裝入其中，方便海外上市、藉此繞過資本管制，並讓財富在境外增值。這些安排往往以「尚未分配即不納稅」為操作邏輯，收益可長期囤積在信託或其控制的境外實體內，「如今，這場盛宴正式走向終結」。

大摩 海底撈 信託

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

傳承新布局1／法規變革 傳承資產快校正回歸

大陸砍32年外籍股息免稅 勤業眾信：中小企業台商應重新評估投資路徑

彭博：大陸擬允許社保基金參與債券南向通

善用「遺囑信託」 讓愛延續

相關新聞

美運輸部要求福特切斷陸企合作 陸駐美使館：停止將經貿議題政治化

美國運輸部長達菲（Sean Duffy）致函福特汽車首席執行官法利（Jim Farley），要求法利放棄與大陸企業的戰略夥伴關係並削減聯合項目。達菲指依賴大陸技術威脅到國家安全，並導致美國就業崗位流失。福特則以聲明回應，達菲的信件是「企圖博取眼球的錯誤之舉」，福特稱，當其他公司繼續進口中國電池時，福特正在投資在美國本土生產電池，並強調「福特擁有該工廠，控制營運並雇用員工。

美國批多家陸企蒸餾美方AI模型 陸外交部：勿不實指責抹黑

美國國安局等3機構發布聯合聲明，指控包括阿里巴巴、DeepSeek等6家大陸人工智慧（AI）企業，涉嫌「系統性」蒸餾美國AI模型。大陸外交部發言人毛寧表示，希望美方能夠認真地落實兩國元首達成的重要共識，不要對大陸進行不實的指責和抹黑。

海底撈大股東套現逾110億 大摩指與離岸信託稅務新規有關

海底撈聯合創辦人張勇妻子舒萍透過家族信託持股實體出售2.6億股，引發外界關注。摩根士丹利則認為此次減持出乎市場預期，並推測可能與大陸近期收緊離岸信託課稅規定有關；新規強化對中國稅務居民透過離岸信託持有及累積境外財富的課稅管理。

陸GPU四小龍的燧原科技9月11日登陸科創板

大陸國產GPU四小龍之一的燧原科技9日宣布，將於9月11日在上海科創板上市，發行價格人民幣142.18元，預計募資人民幣61.16億元。

中秋送禮旺季到 台灣文旦柚在陸暢銷爆單

距離中秋佳節約兩周時間，期間也是台灣超市一大旺季，許多大陸民眾、企業會選購台灣產品贈送親友。這次在台灣文旦順暢放行下，在華東地區的台灣超市的老闆們也更忙碌，有老闆稱文旦柚一送來馬上爆單，也有老闆稱，本周已拉來第三櫃的文旦柚已經賣光了。

「假洋品牌」保健品吹得天花亂墜 陸媒揭直播帶貨陷阱

打著「美國進口」旗號，號稱高端保健品牌，卻在美國商標資料庫查不到註冊記錄，連亞馬遜、Shopee等海外電商平台也找不到商品蹤跡。陸媒調查揭露，部分「假洋品牌」正透過1條隱秘的產業鏈收割消費者荷包。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。