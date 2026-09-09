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陸GPU四小龍的燧原科技9月11日登陸科創板
大陸國產GPU四小龍之一的燧原科技9日宣布，將於9月11日在上海科創板上市，發行價格人民幣142.18元，預計募資人民幣61.16億元。
燧原科技創立於2018年3月，與摩爾線程、沐曦股份和壁仞科技合稱為「國產GPU四小龍」。
燧原科技此次IPO募集資金用於第五代和第六代AI晶片系列產品的研發及產業化項目，以及先進AI軟硬體協同創新項目。
燧原科技日前完成網上申購倍數高達6,109倍，中籤率僅0.024%，顯示投資積極搶進新股抽籤，看好股價未來發展。
財務資料顯示，2023年至2025年，燧原科技營收分別為人民幣3.01億元、7.22億元、9.9億元，主營業務收入複合增長率高達83.7%，遠超同期大陸雲端AI晶片行業平均增速；歸屬於母公司股東的淨利潤分別為人民幣-16.65億元、-15.10億元、-11.64億元。
燧原科技表示，預計2026年1-9月營收人民幣23億至30億元，年增325%至455%；預計虧損人民幣7億元至8.6億元。與此同時，社保基金、基本養老保險基金，以及通富微電子、中興通訊等長期資金和產業資本參與戰略配售。
除了二級市場投資者，本次IPO的戰略配售同樣受到長期資金和產業資本關注。此次戰略配售共獲配860.7萬股，占發行總量20%，合計認購金額約人民幣12.2億元。
其中，燧原科技員工持股計畫獲配236.8萬股，限售期36個月；中證投資獲配86萬股，限售期24個月。產業資本方面，上海啟善投資、通富微電子、中興通訊等參與配售，相關股份限售期多為12個月。
長期資金也出現在戰略投資者名單中，全國社保基金及基本養老保險基金旗下組合合計獲配約49.23萬股。從員工持股到產業資本，再到長期資金，本次戰略配售參與方覆蓋面較為廣泛。
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