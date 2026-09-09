陸GPU四小龍的燧原科技9月11日登陸科創板

距離中秋佳節約兩周時間，期間也是台灣超市一大旺季，許多大陸民眾、企業會選購台灣產品贈送親友。這次在台灣文旦順暢放行下，在華東地區的台灣超市的老闆們也更忙碌，有老闆稱文旦柚一送來馬上爆單，也有老闆稱，本周已拉來第三櫃的文旦柚已經賣光了。

2026-09-09 18:59