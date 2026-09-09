中秋送禮旺季到 台灣文旦柚在陸暢銷爆單

距離中秋佳節約兩周時間，期間也是台灣超市一大旺季，許多大陸民眾、企業會選購台灣產品贈送親友。這次在台灣文旦順暢放行下，在華東地區的台灣超市的老闆們也更忙碌，有老闆稱文旦柚一送來馬上爆單，也有老闆稱，本周已拉來第三櫃的文旦柚已經賣光了。

踏進上海一都讚台灣超市，店內已經堆滿台灣品牌月餅禮盒、成箱的文旦柚，蘇姓老闆娘對本報表示，文旦比較好保存，所以買得很好，本周拉來的第三櫃已經都賣光了，她微笑地指著店內堆成小山的好幾箱文旦說：「等等這些貨都會沒了」。這些到店的文旦柚標註源自花蓮瑞穗產地。

另一方面，位於江蘇昆山的寶島台灣超市，老闆「程哥」在短影音上稱，每年中秋除了賣台灣月餅，文旦柚也是一大重頭戲，今年一箱箱文旦柚在他店裡擺得滿滿的，一來馬上爆單，生意熱絡。

蘇老闆娘稱，第一批文旦約在兩周前到的，她說2022年美國前眾議院院長裴洛西訪台導致該年無法販售文旦柚，但之後她還是有進文旦賣，不過通關比較卡，今年則是很順暢。不過，她感嘆現在景氣不佳是最大挑戰，許多企業採購受到景氣影響，以前有企業能採購百箱文旦，但去年縮至50箱，今年再縮至20箱。

蘇老闆娘也感嘆，以前兩岸關係好，大陸客人到台灣看到台灣食品，會到他店裡消費，所以店裡生意很好，她也能大規模採購，保證商品到消費者面前會是較新鮮的。不過，現在陸客去台灣少了，對於台灣食品認識相較陌生，所以他現在都是做小額的生意，無法大規模採購，保質期的掌控難度也變高。

大陸海關總署在8月25日公布一批台灣文旦柚包裝廠及果園註冊後，9月1日又公布新一批註冊名單，為更多台灣業者把文旦柚銷往大陸提供便利。大陸國台辦在9月2日和9月9日的記者會上均表示，將繼續支持更多台灣文旦柚包裝廠和果園在大陸註冊。