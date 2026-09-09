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京東雲以摩爾線程GPU為底座 建設十萬卡智算集群

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
京東雲9日宣布，擬建設十萬卡智算集群，打造超大規模國產智算基礎設施。該集群以摩爾線程全功能GPU為算力底座，聚焦大模型訓練、推理及具身智慧等關鍵領域。廣州日報
京東雲9日宣布，擬建設十萬卡智算集群，打造超大規模國產智算基礎設施。該集群以摩爾線程全功能GPU為算力底座，聚焦大模型訓練、推理及具身智慧等關鍵領域。廣州日報

大陸國產AI晶片的規模化商用提速。京東雲9日宣布，擬建設十萬卡智算集群，打造超大規模國產智算基礎設施。該集群以摩爾線程全功能GPU算力底座，聚焦大模型訓練、推理及具身智慧等關鍵領域，向全行業開放算力，助推物理AI加速產業化、規模化。

這代表大陸國產GPU首次進入龍頭AI雲企業十萬卡級核心智算集群，國產智算從「可用」走向「規模化商用」。

中國證券報報導，工信部日前印發「資訊通信行業發展『十五五』規劃」，提出有序部署萬卡、十萬卡及以上智算集群，加大力度適配國產算力晶片。各大企業正以前所未有的力度加碼AI基礎設施，帶動國產算力需求持續攀升。

此次合作中，京東雲和摩爾線程雙方將圍繞晶片、雲平台到模型訓練進行全棧協同，助力京東JoyAI全系大模型的進化與迭代，加速模型訓練、模擬與高品質資料生成，構建「數據→訓練→模擬→部署」的完整閉環。

京東集團技術委員會主席、京東雲總裁曹鵬表示，這次合作是京東雲AI戰略布局的重要一步，也是京東集團擁抱國產智算生態的重要起點。

曹鵬表示，選擇使用摩爾線程的產品，是「看重其在國產訓練級GPU上的稀缺能力和大規模集群的成熟交付經驗。」

摩爾線程董事長張建中指出，大模型時代的算力擴張遠未觸及天花板，當下必須打造一個十萬卡級別規模的製造體系，而選擇國產GPU作為算力底座，既是基於性能與能效比的最優解，也是應對供應鏈不確定性的主動佈局。

南方都市報報導，和京東雲合建十萬卡集群，也代表摩爾線程將收穫另一筆算力大單。今年3月，摩爾線程曾披露一筆重大合約，合約標的為摩爾線程「夸娥」智算集群，總價款為人民幣6.6億元。當時有行業人士分析，該智算集群的規模極有可能為萬卡級別。

當前大陸雲廠商和大模型公司正加大對國產AI算力的接納力度。智譜曾在7月21日透露，公司已落地建設一座1GW級（吉瓦級）國產AI算力數據中心，並全部採用國產AI晶片。

MiniMax則在8月下旬的業績會上透露，正在推進M3和H3模型的國產晶片適配，大規模國產算力集群將很快上線，並逐步承擔真實生產流量。

近期還有消息稱，DeepSeek計畫在內蒙古一座在建的數據中心中，部署至少16萬顆華為的AI晶片。

國產AI晶片是否好用，是下游客戶採購決策時的一大顧慮。智譜方面在8月下旬表示，國產晶片的硬體效率和token（詞元）成本已達到與主流輝達GPU相當的水準，「這證明國產晶片完全可以在大規模場景下高效、經濟地支撐前沿模型的推理需求」。

張建中在7月中旬的2026世界人工智慧大會上稱，經常聽到境內的模型公司擔心，用國產的訓練平台是否會耽誤時間，是否會影響追趕世界先進水準。他指出，摩爾線程的算力硬體平台和軟體技術可以承載國產模型訓練，隨時可以給使用者提供本土化服務，這肯定比國外公司做得更好。

GPU 摩爾 算力

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