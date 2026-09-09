「假洋品牌」保健品吹得天花亂墜 陸媒揭直播帶貨陷阱

打著「美國進口」旗號，號稱高端保健品牌，卻在美國商標資料庫查不到註冊記錄，連亞馬遜、Shopee等海外電商平台也找不到商品蹤跡。陸媒調查揭露，部分「假洋品牌」正透過1條隱秘的產業鏈收割消費者荷包。

澎湃新聞報導，「BIOLUSSTA生命之星」、「GENLUKY」、「MOOLECO」、「Pamcky」等品牌，均曾出現在「家有老王」直播間，主播宣稱部分產品來自美國，但海外購物平台完全找不到相關商品。

以「BIOLUSSTA」為例，主播將其包裝成美國進口品牌，旗下水蛭素、乳巢素更被宣稱具有多種健康功效。然而調查發現，該品牌的美國商標由一家加州公司持有，公司註冊人為華人。

在大陸境內，該商標則由江西1家科技公司於2019年申請註冊。所謂的美國生產企業「霍普金斯大學自然生命醫學實驗室」，實際上是一家華人老闆在美註冊的空殼公司，與知名的約翰斯·霍普金斯大學毫無關聯，公司無其他員工記錄，業務僅為膳食補充劑分銷，並無生產業務。

另款「GENLUKY口服丙球蛋白」，直播間裡宣稱可改善心肌問題、紅斑狼瘡及蕁麻疹等，6瓶售價人民幣1,111元，但產品實際標示為「卵清蛋白固體飲料」，商品介紹完全未提及直播間所宣稱的疾病功效。該商標在美國無註冊記錄，在大陸則由威海一家公司持有。

更值得關注的是銷售管道。調查發現，這些商品多數透過個體工商戶店舖上架，部分店鋪成立時間短，保證金僅人民幣500元，有些只在直播期間掛出商品，直播結束後就清空。這種「假洋品牌、個體店舖、直播帶貨」的組合，形成了「風險隔離」鏈條。

食品安全專家指出，食品及膳食補充劑可以補充營養，但不具備治療疾病功能。將固體飲料宣稱可治療血栓、修復DNA損傷，缺乏相應臨床證據，消費者不能以保健品取代藥物。

北京市中聞律師事務所律師劉凱強調，直播間即使掛出「保健食品不是藥品」的免責聲明也不能規避責任，若整體旁白讓消費者產生「可以治病」的認知，仍屬違規。個體工商戶也絕非違法經營的「保護傘」，若直播間、主播、供貨商明知存在虛假宣傳仍共同經營，各方仍可能依法承擔責任。