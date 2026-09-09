美國批多家陸企蒸餾美方AI模型 陸外交部：勿不實指責抹黑

美國國安局等3機構發布聯合聲明，指控包括阿里巴巴、DeepSeek等6家大陸人工智慧（AI）企業，涉嫌「系統性」蒸餾美國AI模型。大陸外交部發言人毛寧表示，希望美方能夠認真地落實兩國元首達成的重要共識，不要對大陸進行不實的指責和抹黑。

毛寧表示，大陸人工智慧的發展是高水平科技自立自強的成果，也得益於大陸始終秉持共商、共建、共享和開放合作的理念。

毛寧指出，中方始終認為，各方應加強合作，推動人工智慧開放包容、普惠向善發展，服務全人類的福祉。

毛寧提到，希望美方能夠認真地落實兩國元首達成的重要共識，不要對大陸進行不實的指責和抹黑。中美都是人工智慧大國，應當加強合作。

至於美國網路安全公司Calif聲稱，曾開發出1款駭客工具能夠入侵微信平台，據稱相關安全風險已被修復。毛寧表示，「所提到的企業情況還不太了解。」