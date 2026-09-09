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宇樹科技上市後股價暴跌 傳中國收緊人形機器人IPO審批

中央社／ 台北9日電

中國證券監管機構據報正收緊對尋求上市的人形機器人初創公司的審批。宇樹科技上市首日的劇烈波動以及行業內普遍的模仿亂象，促使監管機構對人形機器人IPO提出更嚴格的要求。

位於美國舊金山的科技媒體The Information今天引述知情人士報導，中國證券監督管理委員會近期已向部分投資銀行及投資機構發出非正式的「窗口指導」，要求提高人形機器人企業首次公開發行（IPO）的審批門檻。根據這一指導，企業必須證明自身具備產生經常性收入的能力、處於虧損持續收窄的軌道上或已實現真正意義上的技術創新，上市申請才有可能獲得考慮。

宇樹科技於8月19日在上海證券交易所科創板掛牌上市，開盤股價攻上人民幣1100元，漲629.44%，總市值飆升至4449億元；但在上市兩週後的第11個交易日，股價一度低至546元，市值跌至約2205億元，相較上市首日創下的1100元股價形同「腰斬」，引發市場關注。

宇樹科技董事長王興興曾在網上投資者交流活動中回應市場對於股價、估值的關注稱，公司希望投資者是「認同公司的價值才買我們公司的股票」，而不是一味炒作。

對於上市後的壓力，王興興則表示「有壓力更有動力」，公司將善用募集資金，加快募投項目實施，並以良好的業績回報股東。

IPO 人形機器人 科技

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