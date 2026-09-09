彭博：大陸擬允許社保基金參與債券南向通

外媒報導，大陸計畫允許規模達5,680億美元（約人民幣3.8兆元）的社會保障基金，透過與香港之間的投資管道購買境外債券。這是北京提振香港市場人民幣資產需求的最新舉措、也是進一步推動人民幣國際化的更廣泛措施之一。

彭博引述知情者稱，此舉將允許社保基金透過債券通南向通機制購買境外債券，而無須向大陸監管機構申請境外投資額度。這將有助於簡化大陸全國社保基金的投資運作，並為投資香港債券市場提供另一管道。

其中1名知情者透露，負責管理社保基金的全國社會保障基金理事會，正籌畫透過外部資產管理機構進行「點心債」投資。

隨著境內債券市場收益率徘徊在歷史低位附近，大陸投資者日益轉向海外尋求更高回報。

與此同時，大陸企業通常仍願意在境外支付更高的融資溢價，以吸引更多投資者。例如，國家電網公司上個月發行了一筆票面利率為2.18%的10年期「點心債」，比隨後一周發行的同期限境內債券高出約20個基點。

大陸全國社會保障基金理事會最新年度報告顯示，截至2025年底，境外投資規模為人民幣5,800億元，占總資產的15.23%。理事會稱，主要海外市場債券收益率處於歷史高位，為投資提供機遇。2025年，社保基金整體投資收益率為13.22%。

大陸在2021年推出債券通「南向通」，為大陸機構投資者提供經由香港購買離岸債券的合規管道。該機制最初以銀行為主要參與者，如今已成為大陸金融機構投資海外固定收益產品的重要途徑，使其無須依賴「合格境內機構投資者」機制。

根據彭博行業研究，7月大陸機構通過債券通「南向通」增持約人民幣496億元的境外債券，境外債券市場由此連續第14個月資金淨流入，流入規模創6個月來新高。

彭博行業研究稱，擴大「南向通」額度應有助於引導更多境內資金投資範圍更廣的境外資產，尤其是「點心債」。