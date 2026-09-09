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DeepSeek於10日起下調Flash系列模型價格 最高降6成

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
DeepSeek 10日起下調Flash系列模型價格，最高降6成。路透
DeepSeek 10日起下調Flash系列模型價格，最高降6成。路透

DeepSeek在開放平台發布公告，宣布將於10日12時起，調整Flash系列模型的定價，並改採峰谷分時計費模式。這次調價中，快取命中、快取未命中及輸出價格的最高降幅分別為60%、33.33%及11.11%。

陸媒快科技報導，根據10日起生效的新價格，空閒時段的輸入快取命中單價為每百萬Token人民幣0.02元，較現行人民幣0.05元下調6成；輸入快取未命中單價由人民幣1.5元降至人民幣1元，跌幅33.33%。

輸出單價則由人民幣4.5元降至人民幣4元，跌幅11.11%。高峰時段各項價格均為上述空閒時段價格的2倍，即快取命中人民幣0.04元、快取未命中人民幣2元、輸出人民幣8元。

DeepSeek同時明確，高峰時段是指周一至周五9:00至12:00、14:00至18:00，其餘時間則計入空閒時段。值得留意的是，除輸出價格外，新一輪調整後的空閒時段價格已大致回到8月17日漲價前的水平。

這已是DeepSeek近期第2次調整定價。早在8月23日，平台就優化過峰谷計費規則，周六、周日全天不再區分峰谷，統一執行低谷價。而更早的8月17日，DeepSeek才對V4系列完成一輪峰谷定價調整，當時高峰時段價格曾大幅上調。

成都商報客戶端「紅星新聞」報導，如今，DeepSeek宣布Flash系列降價，預計開發者的綜合調用成本將下降。

9月8日，DeepSeek剛好開啟了V4.1 Flash中間版本內測。據了解，新模型採用了新的模型結構，原生支持多模態，同時在能力、速度和成本上進一步優化。截至目前，新版本暫未公開發布。

DeepSeek Flash 價格

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