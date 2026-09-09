快訊

你名字中有「這64字」嗎？命理師：投資運勢一路旺到年底

名醫陳世瑀貪汙判6年不斷暫緩執行拖2年 人間蒸發新北檢發布通緝

曾誇陳時中好酒量！醫師陳世瑀貪汙判6年定讞跑了 法院沒入10萬保證金

聽新聞
0:00 / 0:00

eSIM技術准入還沒搞定 蘋果摺疊機國行版可能延遲上市

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
受制於eSIM技術准入等前制作業，蘋果摺疊機的大陸國行版恐面臨上市推遲。美聯社
受制於eSIM技術准入等前制作業，蘋果摺疊機的大陸國行版恐面臨上市推遲。美聯社

原本預計很快就要全球同步登場的蘋果摺疊機國行版本（供中國大陸市場），近期傳出延後上市消息，蘋果卡在了eSIM技術准入和境內電信商適配測試的環節，沒法趕上全球首發的節奏。

陸媒快科技報導，據供應鏈和電信行業內部最新披露的消息，這次蘋果摺疊機在工業設計上直接取消了所有實體SIM卡槽，徹底轉向全eSIM嵌入式SIM卡架構。

然而受大陸對智慧手機端eSIM技術的嚴格監管審批要求，再加上本地三大電信商的適配進度不及預期，這款機型很大機率沒法和全球其他主要市場同步開售，面臨數周甚至更長時間的延期交付風險。

目前大陸已經在智慧手表這類可穿戴設備，以及部分物聯網、車聯網場景下落地eSIM商用服務。但在普及率最高的智慧手機領域，相關監管部門出於通信實名制核驗、電信網路反詐防控，以及網路資安防護等多方面的綜合考量，長期以來對手機端開放eSIM保持著極其審慎的監管態度，至今還沒有向公眾規模化放開純eSIM智慧手機的網路接入許可。

有知情人士透露，蘋果目前正在緊鑼密鼓地和中國電信、中國移動、中國聯通三大本土電信商，以及工信部等主管部門就蘋果摺疊機的特許入網審批展開緊密磋商和聯合測試，盡可能想趕上原定的首發時間視窗。

但要完全滿足境內嚴苛的實名啟動流程、動態反洗錢安全風控模型以及跨省轉網驗證等一系列技術規範，電信商的後台系統還需要完成大量的底層協定改造和安全認證聯調工作。

由於整套合規審查，和端到端測試的流程耗時遠超於蘋果預期，以至於到發售窗口期前夕，這款機型還是沒能走完全部的入網准入手續。

市場分析人士指出，大陸是蘋果在全球範圍內最核心的高階旗艦出貨市場之一，定位頂配的摺疊系列如果在首發階段出現供應缺席或者延期發售，必然會對蘋果首發季度的營收表現造成明顯衝擊，甚至有可能把部分追求頂配體驗的換機用戶，分流到本土安卓摺疊和其他大陸國產高階旗艦陣營。

目前蘋果正緊急評估各類備選方案，包括優先推進專項綠色審批通道，或是在必要時候趕製特定批次的訂製硬體版本。但任何臨時的硬體改動，都會對已經排滿的全球供應鏈生產計畫造成巨大擾動。對於急切期待入手這款頂配新機的大陸消費者而言，恐怕要做好面臨漫長等待，或是首批貨源極度緊俏的心理準備。

eSIM 蘋果 中國大陸

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

蘋果折疊iPhone恐缺貨 開賣初期可能跟不上需求

今年全球折疊手機預計出貨逾億支 蘋果市占可望超越華為

蘋果首款摺疊機將登場 法人這樣看出貨量！按讚二台廠

蘋果測試陸製DRAM？長鑫科技：已具備跟國際主流廠商競爭能力

相關新聞

能源價格是關鍵推手！大陸8月CPI年增0.8％ PPI年增3.8％

大陸國家統計局9日公布，受能源成本上升影響，8月消費者物價指數（CPI）年增0.8％，漲幅較7月回升0.3個百分點，符預期。2026年前8個月，CPI年增0.9％。

eSIM技術准入還沒搞定 蘋果摺疊機國行版可能延遲上市

原本預計很快就要全球同步登場的蘋果摺疊機國行版本（供中國大陸市場），近期傳出延後上市消息，蘋果卡在了eSIM技術准入和境內電信商適配測試的環節，沒法趕上全球首發的節奏。

歐盟關稅35%擋不住！中國車為何依然在歐洲賣爆？市占衝新高

歐盟祭出高達35.3%的額外關稅，試圖阻擋中國電動車的低價傾銷，但最新數據卻顯示，關稅高牆似乎沒能發揮預期效用。中國電動車在全歐洲的銷量不僅沒有煞車，反而逆勢推升至歷史新高。

陸出口旺貿易大失衡 8月順差擴增至1,190億美元

大陸8月進出口數據表現優於預期，貿易順差達1,190億美元，累計今年前八個月的貿易順差達8,055億美元，可望連續第二年突破1兆美元大關，讓即將到來的「川習會」及中歐對話，要面對貿易失衡的問題。

陸汽車8月外銷強 內銷慘澹

大陸汽車出口維持強勁，而境內銷售下滑加劇。中國汽車流通協會乘用車市場訊息聯席分會（乘聯分會）數據顯示，8月廣義乘用車出口89.4萬輛，年增77.5%；境內銷售155萬輛，年減23.7%，降幅較7月進一步擴大，該數據連續11個月下滑。

字節跳動搶推「世界模型」 與Meta、Google較勁

大陸科技巨頭字節跳動據報正籌備可即時生成空間影片的人工智慧（AI）模型，最快10月推出，創辦人張一鳴親自督導開發，進軍可應用於機器人、自動駕駛等領域的「世界模型」賽道，並藉此與Meta及谷歌（Google）母公司Alphabet競逐。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。