eSIM技術准入還沒搞定 蘋果摺疊機國行版可能延遲上市

原本預計很快就要全球同步登場的蘋果摺疊機國行版本（供中國大陸市場），近期傳出延後上市消息，蘋果卡在了eSIM技術准入和境內電信商適配測試的環節，沒法趕上全球首發的節奏。

陸媒快科技報導，據供應鏈和電信行業內部最新披露的消息，這次蘋果摺疊機在工業設計上直接取消了所有實體SIM卡槽，徹底轉向全eSIM嵌入式SIM卡架構。

然而受大陸對智慧手機端eSIM技術的嚴格監管審批要求，再加上本地三大電信商的適配進度不及預期，這款機型很大機率沒法和全球其他主要市場同步開售，面臨數周甚至更長時間的延期交付風險。

目前大陸已經在智慧手表這類可穿戴設備，以及部分物聯網、車聯網場景下落地eSIM商用服務。但在普及率最高的智慧手機領域，相關監管部門出於通信實名制核驗、電信網路反詐防控，以及網路資安防護等多方面的綜合考量，長期以來對手機端開放eSIM保持著極其審慎的監管態度，至今還沒有向公眾規模化放開純eSIM智慧手機的網路接入許可。

有知情人士透露，蘋果目前正在緊鑼密鼓地和中國電信、中國移動、中國聯通三大本土電信商，以及工信部等主管部門就蘋果摺疊機的特許入網審批展開緊密磋商和聯合測試，盡可能想趕上原定的首發時間視窗。

但要完全滿足境內嚴苛的實名啟動流程、動態反洗錢安全風控模型以及跨省轉網驗證等一系列技術規範，電信商的後台系統還需要完成大量的底層協定改造和安全認證聯調工作。

由於整套合規審查，和端到端測試的流程耗時遠超於蘋果預期，以至於到發售窗口期前夕，這款機型還是沒能走完全部的入網准入手續。

市場分析人士指出，大陸是蘋果在全球範圍內最核心的高階旗艦出貨市場之一，定位頂配的摺疊系列如果在首發階段出現供應缺席或者延期發售，必然會對蘋果首發季度的營收表現造成明顯衝擊，甚至有可能把部分追求頂配體驗的換機用戶，分流到本土安卓摺疊和其他大陸國產高階旗艦陣營。

目前蘋果正緊急評估各類備選方案，包括優先推進專項綠色審批通道，或是在必要時候趕製特定批次的訂製硬體版本。但任何臨時的硬體改動，都會對已經排滿的全球供應鏈生產計畫造成巨大擾動。對於急切期待入手這款頂配新機的大陸消費者而言，恐怕要做好面臨漫長等待，或是首批貨源極度緊俏的心理準備。