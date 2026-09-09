快訊

大解放？20歲Elly曬比基尼辣照 釣出小S急留言：不用先問媽媽？

金曲歌王現身助選！退休警殺出選里長 前妻竟是歌后

聽新聞
0:00 / 0:00

中國新增11職業23工種 智慧機器人技術員、製香師入列

中央社／ 記者李雅雯台北9日電

中國人社部今天發布11個職業、23個工種新增名單，具身智慧機器人應用技術員、製香香藝師等新職業與低空物流員、新能源汽車檢測員等新工種列入名單。

中國人力資源社會保障部（人社部）今天新增11個職業、23個工種。

達到一定規模的從業人員與具有相對成熟的職業技能卻尚未被收錄在「中華人民共和國職業分類大典」者，才會經過一定程序被新增為職業；工種則是職業內部分工，一個職業包含多個工種。

據央視新聞、新華社9日報導，人社部這波新增職業包括數位孿生工程技術人員、具身智慧機器人應用技術員、工業產品數位建模師、運動數據分析師、微電網管理員、氫燃料電池製造工、電解水製氫工、製香香藝師、船舶岸基管理工程技術人員、衛星導航設備裝調工、企業可持續發展規劃師。

新增工種包括低空物流員、低空智慧網聯系統管理員、智慧體開發員、新能源汽車檢測員、機場淨空巡查員、適老化改造設計師、鮮切花加工工、冰雪雕塑工、社區工作者與其他共23個工種。

中國人社部相關負責人表示，從業人員規模達到一定程度、具備就業前景的業別才能被官方新增為職業，政府每年均會蒐集新興職業訊息，若要確立新增一個職業，必須經過專家評審、論證、徵求意見和經過公示、審定、發布等程序。

中國就業培訓技術指導中心職業分類和標準開發處處長張薇表示，數位相關、綠色經濟相關職業不斷擴大，代表外界對於有關人才培育與就業前景的期待；製香香藝師、運動數據分析師等新增職業則是對於群眾美好生活所需的回應。

張薇提到，人工智慧領域與風電、氫能等新能源領域的職業擴充也很明顯，凸顯職業發展與國家新質生產力培育的重點方向和戰略布局。

技術員 職業 中國人

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

ManpowerGroup全球就業調查：AI落地與技術轉型推升Q4聘僱動能

台灣第4季經就業展望升溫26% 通訊媒體、建築房地產最缺人

中國靈活就業人數快速增加 官方推動納入職工醫保

大陸擬部署10萬卡級智算集群 加大國產晶片適配力度

相關新聞

美運輸部要求福特切斷陸企合作 陸駐美使館：停止將經貿議題政治化

美國運輸部長達菲（Sean Duffy）致函福特汽車首席執行官法利（Jim Farley），要求法利放棄與大陸企業的戰略夥伴關係並削減聯合項目。達菲指依賴大陸技術威脅到國家安全，並導致美國就業崗位流失。福特則以聲明回應，達菲的信件是「企圖博取眼球的錯誤之舉」，福特稱，當其他公司繼續進口中國電池時，福特正在投資在美國本土生產電池，並強調「福特擁有該工廠，控制營運並雇用員工。

美國批多家陸企蒸餾美方AI模型 陸外交部：勿不實指責抹黑

美國國安局等3機構發布聯合聲明，指控包括阿里巴巴、DeepSeek等6家大陸人工智慧（AI）企業，涉嫌「系統性」蒸餾美國AI模型。大陸外交部發言人毛寧表示，希望美方能夠認真地落實兩國元首達成的重要共識，不要對大陸進行不實的指責和抹黑。

能源價格是關鍵推手！大陸8月CPI年增0.8％ PPI年增3.8％

大陸國家統計局9日公布，受能源成本上升影響，8月消費者物價指數（CPI）年增0.8％，漲幅較7月回升0.3個百分點，符預期。2026年前8個月，CPI年增0.9％。

彭博：大陸擬允許社保基金參與債券南向通

外媒報導，大陸計畫允許規模達5,680億美元（約人民幣3.8兆元）的社會保障基金，透過與香港之間的投資管道購買境外債券。這是北京提振香港市場人民幣資產需求的最新舉措、也是進一步推動人民幣國際化的更廣泛措施之一。

DeepSeek於10日起下調Flash系列模型價格 最高降6成

DeepSeek在開放平台發布公告，宣布將於10日12時起，調整Flash系列模型的定價，並改採峰谷分時計費模式。這次調價中，快取命中、快取未命中及輸出價格的最高降幅分別為60%、33.33%及11.11%。

eSIM技術准入還沒搞定 蘋果摺疊機國行版可能延遲上市

原本預計很快就要全球同步登場的蘋果摺疊機國行版本（供中國大陸市場），近期傳出延後上市消息，蘋果卡在了eSIM技術准入和境內電信商適配測試的環節，沒法趕上全球首發的節奏。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。