中國新增11職業23工種 智慧機器人技術員、製香師入列

中國人社部今天發布11個職業、23個工種新增名單，具身智慧機器人應用技術員、製香香藝師等新職業與低空物流員、新能源汽車檢測員等新工種列入名單。

中國人力資源社會保障部（人社部）今天新增11個職業、23個工種。

達到一定規模的從業人員與具有相對成熟的職業技能卻尚未被收錄在「中華人民共和國職業分類大典」者，才會經過一定程序被新增為職業；工種則是職業內部分工，一個職業包含多個工種。

據央視新聞、新華社9日報導，人社部這波新增職業包括數位孿生工程技術人員、具身智慧機器人應用技術員、工業產品數位建模師、運動數據分析師、微電網管理員、氫燃料電池製造工、電解水製氫工、製香香藝師、船舶岸基管理工程技術人員、衛星導航設備裝調工、企業可持續發展規劃師。

新增工種包括低空物流員、低空智慧網聯系統管理員、智慧體開發員、新能源汽車檢測員、機場淨空巡查員、適老化改造設計師、鮮切花加工工、冰雪雕塑工、社區工作者與其他共23個工種。

中國人社部相關負責人表示，從業人員規模達到一定程度、具備就業前景的業別才能被官方新增為職業，政府每年均會蒐集新興職業訊息，若要確立新增一個職業，必須經過專家評審、論證、徵求意見和經過公示、審定、發布等程序。

中國就業培訓技術指導中心職業分類和標準開發處處長張薇表示，數位相關、綠色經濟相關職業不斷擴大，代表外界對於有關人才培育與就業前景的期待；製香香藝師、運動數據分析師等新增職業則是對於群眾美好生活所需的回應。

張薇提到，人工智慧領域與風電、氫能等新能源領域的職業擴充也很明顯，凸顯職業發展與國家新質生產力培育的重點方向和戰略布局。