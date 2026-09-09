能源價格是關鍵推手！大陸8月CPI年增0.8％ PPI年增3.8％

大陸國家統計局9日公布，受能源成本上升影響，8月消費者物價指數（CPI）年增0.8％，漲幅較7月回升0.3個百分點，符預期。2026年前8個月，CPI年增0.9％。

受國際大宗商品價格上行傳導、境內產業轉型升級帶動部分行業需求增加等因素影響，8月生產者價格指數（PPI）年增3.8％，高於市場預期3.6％，升幅較上月擴大0.3個百分點。2026年前8個月，PPI上升2％。

國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀稱，CPI漲幅擴大主要是受能源價格上漲的影響。

能源價格漲幅由7月的0.6%擴大至8月的4.1%，影響CPI與上年同期相比上漲約0.28個百分點，對CPI的上拉影響比上月增加約0.24個百分點。

其中漲幅最大的是有色金屬冶煉與加工價格較去年同期上漲20.8%，其次是石油、煤炭及燃料加工上漲11.1%，石油與天然氣開採上漲10.5%。

其中，汽油價格上漲9.3%，漲幅擴大8.3個百分點。扣除能源的工業消費品價格上漲1.8%，漲幅擴大0.3個百分點，影響CPI與上年相比上漲約0.42個百分點。

此外，8月食品價格年減1.4％，非食品價格年增1.2％。按月比，8月CPI上漲0.4％。其中食品價格上漲0.4％，非食品價格上漲0.3％。

剔除波動較大的食品與能源價格後，核心通膨率較去年同期上升1%，較7月的0.9%上升大幅提升。

資本經濟中國經濟學家阮黃南表示，中東衝突持續代表通膨很可能比先前預期持續更長時間。「但我們的基準仍是消費者物價通膨明年將大幅下降，平均僅0.4%，而生產者物價將回歸通縮。」

中信銀行國際首席經濟學家丁孟表示，核心通膨維持在相對較低的水準，顯示通膨壓力可能持續到年底。他說：「通膨持續上升仍需依賴境內需求的持續復甦。」

值得注意的是，家用電器價格回落至負值區間，反映出政府支持的以舊換新與消費補貼計畫影響減弱。

往後看，東方金誠首席宏觀分析師王青表示，9月初國際油價處於高位，當月電子產品價格也會延續上行，加上9月食品價格會有一定季節性走高，價格與上年相比降幅趨於收窄，預計9月CPI將繼續小幅上升，但將繼續處於明顯偏低水準。

王青指出，後期物價水準還會處在溫和狀態。這代表接下來促消費政策有較大發力空間，物價因素不會成為央行降息的主要掣肘。