油價上漲致中國8月CPI回升 PPI年增3.8%優於預期

中國國家統計局今日公布，受油價上漲影響，8月消費者物價指數（CPI）月增0.4%，漲幅為半年最高，年增0.8%，也有所回升。生產者物價指數（PPI）月增0.4%，止住連續兩個月的跌勢，年增幅則擴大至3.8%，優於預期。

根據中國國家統計局官網，受國際市場價格變動、食品價格季節性上漲等因素影響，CPI由7月的月減0.1%轉為月增0.4%；8月CPI年增0.8%，較7月的0.5%回升0.3個百分點。符合華爾街日報調查的經濟學家所預期的0.8%。扣除食品和能源價格的核心CPI年增幅回升至1.0%。

中國國家統計局城市司首席統計師董莉娟表示，全國CPI年增0.8%，漲幅比上月擴大0.3個百分點，主要是受能源價格漲幅擴大影響。能源價格漲幅由上月的0.6%擴大至本月的4.1%，影響CPI較去年同期上漲約0.28個百分點，對CPI的上拉影響比上月增加約0.24個百分點。

此外，黃金飾品價格上漲33.6%，漲幅擴大9.0個百分點；平板電腦、電腦和行動電話價格分別上漲21.5%、19.6%和11.0%，漲幅均有擴大。

官方數據還顯示，受國際大宗商品價格上行傳導、國內產業轉型升級帶動部分行業需求增加等因素影響，8月PPI由7月的月減0.7%轉為月增0.4%；年增幅擴大至3.8%，較7月的3.5%回升0.3個百分點。優於華爾街日報調查的經濟學家所預估的3.7%。

董莉娟指出，煤炭開採和洗選業上漲26.6%，有色金屬冶煉和壓延加工業上漲20.8%，帶動PPI較去年同期上漲；電力熱力生產和供應業、汽車製造業、非金屬礦物製品業、醫藥製造業等行業價格則繼續下降。

香港經濟日報引述澳新銀行中國資深策略師邢兆鵬指出，CPI與PPI跟隨油價走高，但當前通膨改善的主要問題仍是廣度不足，漲價動能集中在AI產品、醫療服務、出行服務及金飾品。不過，此輪通膨反彈為政策操作打開了新的空間。在此背景下，政府無需急於降息，而是獲得了更充裕的時間窗口，可繼續推進供給側改革。