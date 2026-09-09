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陸企赴美上市 降到冰點

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

據美國證交會（SEC）統計，今年內完成美股兩大交易所上市的中概企業僅三家，呈現20年來冰點，曾經火熱的De‑SPAC（去特殊目的收購公司交易）反向借殼路徑直接歸零，主因大陸境內紅籌備案收緊、美國交易所同步提高上市門檻的雙重監管之下，陸企赴美上市的難度顯著抬升。

據盈科國際資本資料，今年在美股上市的三家中概公司分別是：陸企「大搜車」登陸那斯達克、「龍電華鑫」登陸紐交所，香港「寶加國際」於NYSE AMERICAN（紐約證券交易所美洲版）掛牌。值得注意的是，兩家陸企IPO實際發行股份數量，較SEC備案通知書載明規模均出現明顯縮減。

該機構分析，2026全年中概股成功赴美上市企業總量預計在六至九家。分析認為，傳統IPO通道收緊與大陸境內外環境變化有關。

境內層面，大陸證監會今年以來僅核發五份紅籌備案通知書，其中僅大搜車一家為赴美上市企業；在境外端，那斯達克6月落地新規，對陸資發行人設置最低2,500萬美元募資門檻，NYSE AMERICAN也擬推出1,500萬美元募資標準，直接封住以往大量中小型中概股的迷你IPO路徑。

陸企 赴美 那斯達克

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