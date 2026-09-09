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字節跳動搶推「世界模型」 與Meta、Google較勁

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
字節跳動。 聯合報系資料照
字節跳動。 聯合報系資料照

大陸科技巨頭字節跳動據報正籌備可即時生成空間影片的人工智慧（AI）模型，最快10月推出，創辦人張一鳴親自督導開發，進軍可應用於機器人、自動駕駛等領域的「世界模型」賽道，並藉此與Meta及谷歌（Google）母公司Alphabet競逐。

彭博引述知情人士報導，新模型將以字節跳動旗下影片生成AI模型Seedance為基礎，讓使用者創造可互動的虛擬世界，應用於直播、短劇及遊戲等場景。不過，模型推出時間尚未確定，相關計畫仍可能調整。

所謂世界模型，是能理解物理、空間等真實世界動態的神經網路，可運用文字、影像、影片及動作等數據資料，生成模擬真實物理環境的內容，並用於生成合成資料或訓練下游AI模型，應用於機器人及自動駕駛車等領域。

知情人士提到，新模型與谷歌Genie類似，將讓使用者置身3D環境並與之互動。字節跳動希望將AI模型、雲端運算資源、內容平台及延展實境（XR）業務Pico硬體串聯，形成「飛輪」效應。新模型預計可回應Pico頭戴裝置使用者的語音或動作，按需求生成每秒20幀影片，延遲約0.05秒。

報導另指，透過將生成空間內容所需的大量計算轉移至雲端，新模型可降低頭戴式裝置對邊緣運算的要求，讓較低成本、簡單配置的設備也能運行，降低VR使用門檻。快速生成內容，也可能使競爭焦點從硬體規格轉向AI模型、運算基礎設施及內容分發平台。

若字節成功，新模型或為其與Meta及蘋果的競爭開闢新戰線。兩家公司已在虛擬實境（VR）及混合實境（MR）設備上投入巨資，但尚未實現廣泛普及。

彭博曾指，字節跳動已取得近300億美元貸款，正擴充AI能力，並增加資料中心及其他硬體設備。

模型 字節跳動 Alphabet

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