陸汽車8月外銷強 內銷慘澹

大陸汽車出口維持強勁，而境內銷售下滑加劇。中國汽車流通協會乘用車市場訊息聯席分會（乘聯分會）數據顯示，8月廣義乘用車出口89.4萬輛，年增77.5%；境內銷售155萬輛，年減23.7%，降幅較7月進一步擴大，該數據連續11個月下滑。

從新能源車來看，數據指出，電動車及插電式混合動力車占境內乘用車總銷量64.7%，8月銷量年減10.1%，跌幅較7月的3.9%擴大；相較之下，新能源乘用車出口年增154.7%，高於7月的147.8%。

具體來看，8月新能源乘用車境內零售量合計100.5萬輛，年減10.1%，零售滲透率達65.2%，再創歷史新高；出口量合計51.8萬輛，年增154.7%，月減5%。

乘聯會祕書長崔東樹指，今年大陸汽車出口量預計達1,200萬輛，到2030年進一步增至1,800萬至2,000萬輛。

另，路透提到，在大陸市場持續疲弱之際，大陸車企加快拓展海外市場，比亞迪及吉利汽車8月出口量均創新高。儘管貿易限制趨嚴，大陸車企仍持續拓展歐洲及新興市場，部分車企也加快海外布局。

出口熱潮引發監管部門對境內激烈競爭可能蔓延至海外市場的擔憂。

上周大陸監管部門發布汽車製造商海外業務的新指引，警告避免頻繁或大幅降價及其他可能損害消費者或損害品牌聲譽的違規行為。主要汽車製造商，包括比亞迪、奇瑞以及吉利控股，均承諾遵守新指引，儘管監管機構尚未明確規定違規處罰。