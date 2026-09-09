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陸出口旺貿易大失衡 8月順差擴增至1,190億美元

經濟日報／ 記者林茂仁／綜合報導
受到全球AI投資熱潮拉動，大陸8月出口年增25%。（路透）
受到全球AI投資熱潮拉動，大陸8月出口年增25%。（路透）

大陸8月進出口數據表現優於預期，貿易順差達1,190億美元，累計今年前八個月的貿易順差達8,055億美元，可望連續第二年突破1兆美元大關，讓即將到來的「川習會」及中歐對話，要面對貿易失衡的問題。

大陸海關總署昨（8）日公布，以美元計價，大陸8月出口4,014億美元，年增25%；進口2,823億美元，年增28.2%；8月貿易順差增加至1,190億美元，高於7月的1,125億美元。

其中，據路透測算，大陸8月對美國貿易順差291億美元，創去年1月以來最大。今年前八個月累計順差1,998億美元；對歐盟貿易方面，今年前八月累計順差達到2,424億美元。

保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威指出，大陸經濟增長仍依賴出口，與貿易夥伴間的貿易失衡問題正成為決策者們討論的關鍵議題，美國已在G20會議上明確表達關切，將關注本月中美峰會（川習會）及10月中歐對話中相關議題的處理進展。

去年底中美兩國元首會晤時達成的貿易休戰協議，儘管偶有摩擦，但一直維持至今。目前，兩國政府正在探討對彼此價值300億美元的非敏感商品實施互惠關稅削減，並為本月稍後川習會做準備。

歐盟貿易事務專員塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）此前警告，北京須在10月限期前提出「具體作為」，否則將面臨更嚴厲的反制措施。

張智威認為，歐洲方面已公開呼籲人民幣升值，加上日圓、韓元近期走強，人民幣升值壓力正在累積。但預計今年人民幣匯率調整幅度仍將較為溫和，難以對貿易失衡格局產生重大影響。

大陸海關總署統計分析司司長呂大良則稱，大陸8月貨物貿易增勢穩定，出口、進口連續四個月年增率兩位數增長，充分體現大陸完整產業體系對外貿的堅韌支撐，也充分體現了科技創新能力對外貿的有力助推。

往後看，東方金誠首席宏觀分析師王青指出，受去年同期基數抬高等因素影響，9月出口增速或將回落至20%左右。伴隨前期中東衝突對全球經濟的拖累效應逐步顯現，加上第4季外貿環境還有變數，特別是AI投資熱潮對晶片出口的拉動作用趨於減弱，未來出口增速恐呈現高位下行態勢。

川習會 歐盟 貿易順差

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