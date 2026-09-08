華為涉伊朗案將在美國受審 面臨銀行詐欺、竊密等指控

中國大陸科技巨頭華為涉伊朗業務案纏訟8年後，將在美國聯邦法院開庭審理。路透報導，華為被控違反對伊朗制裁、銀行詐欺及竊取美國企業商業機密等罪名，同時，華為還另面臨竊取5家美國科技公司商業機密等指控。陪審員遴選預計當地時間8日在紐約布魯克林聯邦法院展開。

路透指，根據起訴內容，美國檢方指控華為約1999年至2020年間涉及多項不當行為，包括就伊朗業務欺騙滙豐等銀行，並涉嫌違反美國對伊朗制裁、洗錢、電信欺詐、妨礙司法公正和有組織犯罪。

報導稱，案件由美國聯邦地區法官唐納利（Ann Donnelly）審理，預計審訊持續約三個月，期間將碰上大陸國家主席習近平9月24日赴華府與美國總統川普會晤。潛在陪審員已填寫長達27頁的問卷，內容包括他們對中國和伊朗政府的看法。

此外，華為被指控就北韓業務作出虛假陳述，以及在2009年德黑蘭爆發反政府示威期間，向伊朗提供用於追蹤示威者的監控設備。華為對所有控狀均不認罪，並否認有任何不當行為。

路透提到，這起案件部分源自路透2012年及2013年對華為與星通技術（Skycom）的報導，當時報導披露Skycom 2010年曾提出向伊朗最大移動通信營運商出售價值至少130萬歐元的惠普電腦設備，而這些設備受到美國禁運限制。孟晚舟也據報曾於2008年2月至2009年4月擔任Skycom董事。

美國檢方指控，華為利用Skycom為伊朗業務取得受禁運限制的美國商品、技術和服務，並透過國際銀行體系把資金轉出伊朗。一家銀行據稱為Skycom相關交易結算超過1億美元的款項。起訴書沒有點名這家銀行，但消息人士和路透查閱的文件顯示，它是滙豐銀行。

2018年，時任華為首席財務官孟晚舟在加拿大溫哥華被捕，美國檢方指她和華為涉嫌就伊朗業務及合規情況誤導滙豐等銀行。2021年，孟晚舟與美國司法部達成暫緩起訴協議，並在事實陳述中承認曾向一家金融機構作出虛假陳述。協議達成後，她獲准返回中國，美國後來撤銷對她的刑事指控。

北京當局長期批評這起案件是美國打壓中國科技崛起行動的一部分。華為發言人5日發表聲明說，美國政府對案件的整體敘述「明顯不實」。華為曾形容，該起訴訟旨在削弱公司的競爭力，竊取商業機密的指控則是把早已解決的商業糾紛重新包裝。