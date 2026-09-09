3A武俠遊戲 影之刃零全球熱銷

一場線下試玩活動，吸引三萬餘人報名，《影之刃零》曾在二〇二五年七月創下北京單一遊戲線下試玩規模之最。日前開啟預售半天，該遊戲便登頂Steam全球熱銷榜。全球知名遊戲開發商索尼舉行專場發布會，這款京產遊戲將於十月廿九日正式發售。

這款以傳統武俠為內核，融入蒸汽朋克、動漫等現代元素的遊戲，製作難度極高。「在高水準畫面、完整劇情體量、精細化動作系統、全平台品質把控等方面，我們對標國際三Ａ標準，聯合專業的武術指導團隊，充分運用動作捕捉技術，從零開始，打磨專屬於中國的武俠動作體系。」北京靈遊坊創始人兼首席執行官、《影之刃零》製作人梁其偉介紹。

要實現完美的武打動作捕捉，採集後得進行大量的動畫修正，既保留傳統武術發力、卸力的真實質感，也要適配遊戲的打擊邏輯。同時，遊戲內的場景運用了三Ｄ實景掃描，對古建築、傳統器物、非遺道具進行高精度實景採集，在保留文物與古建真實紋理感的同時，融入機械裝置、工業構件等元素，進行藝術創新。

梁其偉表示，新技術、新工具大幅提升內容製作的上限，讓小團隊有機會衝擊國際一流水準。

北京靈遊坊成長的背後，有政策的托舉，也有生態的培育。北京先後推出相關政策，聚焦科幻、遊戲、電競等重點產業，並支持遊戲製作方與在京高校聯合開展智慧遊戲動畫核心能力研發等課題研究。以《影之刃零》為應用場景，相關研究為中國大陸三Ａ遊戲動畫生產和中華文化數位化表達提供了可複製、可推廣的技術經驗，幫助團隊在遊戲核心技術上完成了本土化、武俠化的自主突破。