F級燃氣輪機 德陽首次成套出口

近日，大陸自主研製的Ｆ級五十兆瓦重型燃氣輪機Ｇ五十在四川德陽向國外市場發運，目的地是哈薩克江布林州。這是大陸自主研製的Ｆ級重型燃氣輪機首次成套出口。

重型燃氣輪機是發電和驅動領域的核心設備，被譽為工業裝備製造業「皇冠上的明珠」。長期以來，重型燃氣輪機全球市場被少數國際巨頭壟斷。Ｇ五十由東方電氣集團東方汽輪機有限公司（簡稱東方汽輪機）歷時十三年自主研製，二○二五年十一月獲得首個海外訂單，為哈薩克江布林州發電項目提供三台套機組。

據瞭解，此次出口哈薩克的項目採用「燃氣—蒸汽聯合迴圈」技術路線，在高效發電的同時兼顧供熱需求，是當地能源部批准的重點工程。

東方汽輪機副總經理李熇介紹，除了為該項目提供成套設備，他們還同步為機組提供全生命週期服務保障。

「我們聯合了三百餘家中國上下游科研院所、高校、企業共同參與大陸國產重型燃機產業鏈的培育和打造。」東方電氣集團清潔高效透平動力裝備全國重點實驗室副主任田曉晶說。

在Ｇ五十的誕生地四川德陽，產業鏈上下游卅餘家重點燃氣輪機製造配套企業分工協作，本地配套率超百分之四十。

西安交通大學教授豐鎮平表示，大陸製造業產業鏈自主、配套完整，一旦突破技術難關、自主掌握核心技術，就能夠迅速形成產能。