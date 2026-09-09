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投資加速 陸AI融資金額市占近5成

聯合報／ 記者黃雅慧／綜合報導
中國大陸AI公司月之暗面發布新一代大型語言模型Kimi K3引發關注。路透
中國大陸AI公司月之暗面發布新一代大型語言模型Kimi K3引發關注。路透

ＩＴ桔子數據顯示，中國大陸二○二六年上半年ＡＩ領域融資總額已突破人民幣三千億元，體量已超過去年全年。ＡＩ融資金額占市場約百分之四十八點六，接近一半。投資界人士稱，目前的投資決策過程正加速，「如果不迅速決策，機會就沒有了」。

復星創富聯席董事長、首席投資官叢永罡近期在二○二六亞布力企業家論壇第二十二屆夏季年會的投資論壇表示，明顯感受到今年市場發生變化。他表示，以前剛進入行業時，投資機構更像是買方，和企業談條款比較容易。現在不太一樣了，有時候像是乙方給企業提供服務，還被告知三天之內、七天之內或者一個月之內簽協議分別是什麼價格。

第一財經報導，在ＡＩ領域內，大模型產業融資最吸金，且集中於龍頭公司DeepSeek、階躍星辰、月之暗面Kimi等。ＡＩ應用、具身智能世界模型等領域也受到不少資本關注。

資本追捧下，何時發生泡沫成為問題，ＴＣＬ創投董事長袁冰認為，要從產業發展的不同階段去分析看待，泡沫有時候也是「健康」的，「一個產業剛開始發展的時候，泡沫其實代表一種活躍的狀態。如果一個產業不活躍，那其實是個很大的麻煩」。

而ＡＩ初創投資容易發生企業發展遭遇挫折，資本退出的時機與堅守成為大哉問。錦秋基金董事總經理周琪表示，早期投資的本質就是先看團隊，很多時候，被投企業後續沒有實現好的發展，可能和聯合創始人的離開有關係。如果團隊不變、仍然在努力投入，那麼自己會再判斷技術路徑是否存在問題。另外，還需從產業發展角度進行考慮，判斷被投公司是處於領先還是落後的狀態。

如果看近期變化，據睿獸分析監測數據，本周期（八月二十九日至九月五日）大陸披露獲投人工智慧企業的地區分布來看，主要集中在北京、廣東。大陸ＡＩ領域已披露融資總額為六十六點一七億元人民幣。其中，融資額最高的為ＡＩ通用三Ｄ大模型研發商ＶＡＳＴ，宣布完成二十七億元人民幣Ｂ輪融資。

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