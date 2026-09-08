中國靈活就業人數快速增加 官方推動納入職工醫保

中國7部門今天聯合發布通知，對靈活就業、農民工、新就業形態人員參加職工醫療保險做出規定。目前中國靈活就業人數已達3億人，各界關注如何將他們納入社會保障，同時不讓平台企業相應成本高升。

界面新聞報導，這份「通知」明定，靈活就業人員等職工醫保繳費年限允許按月累計，每滿12個月折算為1年繳費年限；鼓勵平台企業對穩定接單的新就業形態從業人員參加職工醫保採取「個人繳費+平台補貼」繳費方式；鼓勵各地把靈活就業人員納入生育保險保障範圍。

中國國家醫保局相關負責人表示，因為不少外出務工的靈活就業人員，可能每年斷斷續續繳納職工醫保，所以政策允許其繳費年限按月累計，把零散的繳費時間都計入職工醫保繳費年限。參保人達到法定退休年齡，且滿足規定繳費年限，就可以享受退休醫保待遇；繳費年限不夠的，按照統籌地區相關規定補繳至規定年限。

中國新就業形態研究中心6月發布「2025中國藍領群體就業研究報告」，預計中國今年靈活就業人數達3.2億，占就業人數40%以上。

此外，官方統計，2025年全國農民工總量為3億115萬人。全國新就業形態人員也達8400萬人。

靈活就業是指在勞動時間、收入報酬、工作場所、保險福利、勞動關係等方面不同於建立在工業化和現代工廠制度基礎上的就業形式，主要包括個體經營、非全日制等就業方式。新就業形態人員是指依託網路平台就業的人員，主要包括網約配送員、網約車駕駛等。

去年12月召開的中共中央經濟工作會議，在部署今年經濟工作時提出，鼓勵支持靈活就業人員、新就業形態人員參加職工醫保。

今年以來，多地政府推動全面取消在就業地參保戶籍限制，引導靈活就業人員、農民工、新就業形態人員根據實際情況積極參加社會保險。

中國國家醫保局宣稱，目前已在外送、快遞、網約車、家政等行業積極探索新就業形態人員參保繳費方式，平台企業積極承擔責任，減輕從業人員繳費負擔取得一定成效。2025年全國基本醫保參保人數增長至13.31億人，靈活就業等其他人員參加職工醫保6982.18萬人，年增5.54%。

中國有兩種主要醫療保障制度，即職工基本醫療保險與城鄉居民基本醫療保險。前者涵蓋國企城鎮職工與退休人員，以及民營企業的在職員工，全中國有1/4人口使用；後者是針對農民與農民工以及兒童，約占全中國人口3/4。

官方今天發布的「通知」要求，用3年左右時間，持續提高靈活就業人員等參加基本醫保人數，特別是參加職工醫保人數，逐步探索形成適應新就業形態人員特點的參保繳費模式，靈活就業人員參保服務體系持續健全。