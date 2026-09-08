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大陸對日本晶片材料行反傾銷措施 陸企加速拼國產替代

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
陸商務部7日公告，決定對原產於日本的進口二氯二氫矽（DCS）實施臨時反傾銷措施。有分析認為，此舉有望推動國產電子特氣廠商加速替代進程。路透
陸商務部7日公告，決定對原產於日本的進口二氯二氫矽（DCS）實施臨時反傾銷措施。有分析認為，此舉有望推動國產電子特氣廠商加速替代進程。路透

大陸商務部7日公告，決定對原產於日本的進口二氯二氫矽（DCS）實施臨時反傾銷措施。二氯二氫矽是半導體製造環節的關鍵電子特氣，大陸消費高度依賴進口，不過陸方也盤點多家企業擁有相關產能，有分析認為，此舉有望推動國產電子特氣廠商加速替代進程。

二氯二氫矽主要用於晶片製造過程中的薄膜沉積（如外延膜、碳化矽膜、氮化矽膜、氧化矽膜和多晶矽膜等），用於生產邏輯晶片、記憶體晶片、類比晶片和其他類晶片，也可用於合成矽基系列前驅體和聚矽氮烷等。

上證報盤點大陸上市公司相關品類產能，部分公司擁有產線，比如三孚股份全資子公司唐山三孚電子電子級二氯二氫矽產能為每年500噸，規劃擴建至每年850噸；金宏氣體表示，電子級二氯二氫矽為公司可轉債募投項目「新建高端電子專用材料項目」規劃產品之一，目前已順利進入試生產階段，項目達產後預計產能為每年200噸；和遠氣體表示，宜昌電子特氣及功能性材料產業園一期的電子級二氯二氫矽等產品均在試生產過程中，力爭2026年上半年實現穩產、量產並開始認證和銷售。

事實上，全球高端電子級二氯二氫矽市場長期被日本信越化學、大陽日酸等企業主導，大陸在該產品也高度仰賴進口，陸高端電子級DCS國產化率僅在15%至32%之間，高端12英吋晶圓用產品的進口依賴度高達75%。有觀點認為，在反傾銷政策推動下，大陸電子級二氯二氫硅的國產化率有望從當前的不足15%-32%提升至45%甚至50%以上。

大陸商務部公告稱，調查機關初步認定，原產於日本的進口被調查產品存在傾銷，大陸二氯二氫矽產業受到實質損害，而且傾銷與實質損害之間存在因果關係。裁定日本公司的傾銷幅度為80.8%至99.2%。

具體而言，臨時措施自2026年9月8日起生效，進口經營者在進口原產於日本的二氯二氫硅時，需向海關繳納高額保證金。其中，信越化學工業株式會社的保證金比率為99.2%，德納爾硅烷株式會社為80.8%。此舉大幅削弱日本產品的價格優勢

陸企 晶片 日本

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