蘋果測試陸製DRAM？長鑫科技：已具備跟國際主流廠商競爭能力

大陸國產DRAM龍頭企業長鑫科技7日召開2026年半年度業績說明會表示，在AI算力需求拉動、記憶體行業供給緊缺的背景下，釋放出下半年DRAM供給緊缺格局延續的景氣信號。對此前市場傳言蘋果已在測試長鑫科技的晶片，該公司稱已具備與國際主流廠商競爭的能力。

長鑫科技高級副總裁、財務負責人黃丹陽表示，展望下半年，全球DRAM產品供給緊缺格局將延續；公司毛利率的持續提升，既反映了行業週期向上波動，也體現出公司自身盈利能力的實質性提升。

外界蘋果已在測試長鑫科技的晶片傳聞，長鑫科技總經理趙綸回應稱，公司始終以開放的態度與全球範圍內的優質客戶探討合作機會，公司產品在性能、質量和供應穩定性方面已具備與國際主流廠商競爭的能力。就投資者關注的HBM進展情況，長鑫科技表示，將按照既定的技術路線圖和商業計劃保持產品與製程工藝的持續迭代。雖未具體證實，但也並未直接否認。

努比亞7日宣布全球首款AI智能體手機「努比亞NaviX Ultra」將於16日正式發佈。該款機型由中興通訊與字節跳動聯合研發、搭載豆包手機助手，並將搭載長鑫科技最高速率10667Mbps的LPDDR5X內存。這是該速率檔位國產記憶體的首次量產應用；7日晚，長鑫科技官宣其自主研製的LPDDR6（第六代低功耗雙倍數據速率內存標準）記憶體晶片正式實現量產商用，首發將搭載於小米18 Fold折疊旗艦手機。也是全球LPDDR6產品首次落地商用。

長鑫科技已與阿里雲、字節跳動、騰訊、聯想、小米、傳音、榮耀、OPPO、vivo等行業核心客戶開展深度合作，並根據客戶需求和市場預測來制訂生產計劃。在下游需求提升等因素推動下，長鑫科技應用於服務器領域的產品貢獻將增加。

長鑫科技上半年主營業務毛利率已升至84.84%，產能利用率保持高位運行。截至目前，長鑫科技在合肥、北京等地建成多座12英吋晶圓廠並投產，DRAM產品的產量和銷量均快速增長，按出貨量和銷售額統計，其已成為中國第一、全球第四的DRAM廠商。