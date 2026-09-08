快訊

柯文哲二審要求法庭直播 批司法院「行政凌駕審判」書狀內容全曝光

二審庭期喬不攏…柯文哲怨「押人逼供」 法官直言：看你們要拖多久

暴食催吐長期低血鉀！24歲吃播女網紅猝逝 百萬帳號全清空

聽新聞
0:00 / 0:00

降價救銷量？奢侈品牌Gucci包包、成衣 大陸售價降40%

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
奢侈品牌Gucci已於近日完成在大陸市場新一輪降價，降價範圍不僅包括包袋，也涵蓋成衣，降幅達30%至40%。法新社
奢侈品牌Gucci已於近日完成在大陸市場新一輪降價，降價範圍不僅包括包袋，也涵蓋成衣，降幅達30%至40%。法新社

奢侈品牌Gucci已於近日完成在大陸市場新一輪降價，降價範圍不僅包括包袋，也涵蓋成衣，降幅達30%至40%。

界面新聞報導，具體來看，Gucci於2026春夏季上市的新款包袋Mercato小號托特包售價從人民幣2.5萬元降至2萬元，降幅約為27%。Ophidia系列迷你水桶包直降人民幣3600元至人民幣8700元，降幅超過40%。

而先前售價突破人民幣萬元的GG Marmont系列小水桶包，目前售價為人民幣8100元。成衣部分，帆布連衣裙、連體泳衣、羊毛開衫等的降價幅度也普遍在30%上下。

開雲集團CEO Luca de Meo曾在財報會議上表示，過去幾年行業的漲價能力已不復從前，部分產品定價過高，導致銷量不佳。

奢侈品公司遇到的挑戰是全球性的。歐睿國際提供的數據顯示，全球個人奢侈品市場規模在2025的同步增幅僅1.6%。而在2021年，全行業增幅為26%。

而在大陸市場情況稍好，據歐睿國際的估計，大陸個人奢侈品市場將在2026年增加8%，但是時至今日仍未回復至2023年水準。

這樣的市場環境代表奢侈品牌想要吸引消費者為之產品買單，「高傲」地漲價不再是個好的選擇。以更「親民」的產品組合匹配消費者變化了的喜好勢在必行。這就使得悄悄降價變得不難理解。精品投行伯恩斯坦在評論古馳的調整時稱，降價配合關店給了古馳以自救的空間。

從社交網路的討論看，不少網友對於奢侈品牌的降價行為也並不感到驚訝，稱此前也遇過路易威登（LouisVuitton，簡稱LV）、MIUMIU等品牌針對部分款式的悄然降價。

以路易威登為例，檢索發現Monogram「老花」Multipass Mini手袋，之前售價為人民幣1.8萬元，現售價為人民幣1.6萬元，降價幅度接近10%。

Gucci 售價 大陸

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

季末衝刺銷量狂補貼 特斯拉中國「變相降價」最高折超4.5萬

陸車企再掀促銷戰 逾十家業者推購車優惠

LVMH回吐疫後股價漲幅

陸上半年AI融資市佔近五成 投資界：不快做決策機會就沒了

相關新聞

大陸汽車出口保持強勁 但境內銷售下滑加劇

受到比亞迪及其他汽車製造商海外出貨數量創紀錄，大陸汽車出口在8月保持強勁，然而與境內市場疲弱形成鮮明對比，該市場銷售連續第11個月下滑。

港交所：首8個月IPO集資額逾1.3兆 超過去年全年總額

香港交易所行政總裁陳翊庭8日於上海舉辦的港交所中國機遇論壇2026上表示，今年前八個月共有104家公司在港上市，集資總額逾港幣3,400億元（約新台幣1.36兆元），已超越去年全年總數。其中全球前五大新股中，有三檔落戶香港，國際基石投資者參與度更創近年高位。她稱，全球投資者正分散投資，並轉向增長潛力確定的中國市場，中國資產迎來歷史性重估。

來台展店計畫生變？ 張雪機車：搞不了也要想辦法

第18屆重慶台灣周8日上午開幕，大陸重慶出產的「張雪機車」820RR也特別在會場裡展示。由於第一台化整為零進入台灣的張雪機車遭到賴政府查扣，外界關注創辦人張雪早前預告「最晚明年來台展店」的計畫會否生變？品牌新媒體運營負責人尹中意表示，「按老闆的話說，正穩步推進；搞不了也要想辦法做。」

華為Mate XT 2全網首拆 神秘數字「2035」又出現

華為日前發布全新三折疊旗艦Mate XT 2非凡大師，首發搭載全球首款落地「韜定律」、採用邏輯折疊技術的麒麟9050 Pro旗艦晶片。有拆機博主發布首拆直播，拆解後露出的麒麟9050 Pro晶片，專屬絲印標識上印有「2035」編號，此編號先前也出現在多款麒麟晶片上，具體含義目前尚未得到華為官方證實。

大陸對日本晶片材料行反傾銷措施 陸企加速拼國產替代

大陸商務部7日公告，決定對原產於日本的進口二氯二氫矽（DCS）實施臨時反傾銷措施。二氯二氫矽是半導體製造環節的關鍵電子特氣，大陸消費高度依賴進口，不過陸方也盤點多家企業擁有相關產能，有分析認為，此舉有望推動國產電子特氣廠商加速替代進程。

蘋果測試陸製DRAM？長鑫科技：已具備跟國際主流廠商競爭能力

大陸國產DRAM龍頭企業長鑫科技7日召開2026年半年度業績說明會表示，在AI算力需求拉動、記憶體行業供給緊缺的背景下，釋放出下半年DRAM供給緊缺格局延續的景氣信號。對此前市場傳言蘋果已在測試長鑫科技的晶片，該公司稱已具備與國際主流廠商競爭的能力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。