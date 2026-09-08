大陸汽車出口保持強勁 但境內銷售下滑加劇

受到比亞迪及其他汽車製造商海外出貨數量創紀錄，大陸汽車出口在8月保持強勁，然而與境內市場疲弱形成鮮明對比，該市場銷售連續第11個月下滑。

路透報導，中國汽車流通協會乘用車市場訊息聯席分會（乘聯分會）8日發布的數據顯示，乘用車出口較去年同期激增77.5%，達到89.4萬輛，較上月88.2%的增幅有所放緩。

境內銷售下降23.7%，至155萬輛，較7月的21.1%下滑更為惡化。

電動車及插電式混合動力車銷售佔境內總銷售的64.7%，8月年減10.1%，擴大了一個月前3.9%的跌幅。同時，該部門出口成長率從7月的147.8%加速至154.7%。

隨著全球最大汽車市場持續疲弱，大陸車廠加強了海外擴張，比亞迪與吉利汽車上個月創下新的出口紀錄。

即使貿易限制日益嚴格，大陸車廠仍持續在海外獲得關注，擴大在歐洲的布局，並以具競爭力的價格與科技豐富的車型贏得新興市場客戶。

乘聯分會秘書長崔東樹表示，今年大陸汽車出口預計將達到1,200萬輛。他表示，預計到2030年，年度出口量將進一步攀升至1,800萬至2,000萬單位之間。

在尋找海外市場的企業中，小米這家電動車新進車正忙於達成年度銷售目標，並在明年歐洲推出前，已與德國汽車經銷商簽署協議。

賽力斯與華為共同開發問界汽車，面臨大陸競爭激烈的高級電動車市場，相對較晚進軍海外，使問界汽車在出口處於劣勢。總車輛銷售在上個月暴跌了44%。

出口熱潮引發監管部門對境內激烈競爭可能蔓延至海外市場的擔憂。

上周大陸國監管機構發布汽車製造商海外業務的新指引，警告避免頻繁或大幅降價及其他可能損害消費者或損害品牌聲譽的違規行為。主要汽車製造商，包括比亞迪、奇瑞以及吉利控股，均承諾遵守新指引，儘管監管機構尚未明確規定違規處罰。