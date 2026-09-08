大陸擬部署10萬卡級智算集群 加大國產晶片適配力度

大陸官方提出未來五年要「適度超前」建設信息基礎設施，有序部署萬卡、十萬卡及以上規模的智慧算力集群，按應用場景需求建設推理算力設施，並加大國產算力晶片適配力度。

每日經濟新聞報導，大陸工信部發布「信息通信行業發展『十五五』規劃」（簡稱「規劃」）。提出「十五五」時期資訊基礎設施累計投資達到人民幣3.8兆元（約新台幣17兆元），推動智慧算力規模從2025年的1590 EFLOPS提升至2030年的9800 EFLOPS。

「規劃」列出13個主要指標和26項重點任務，將「適度超前建設信息基礎設施」置於首位，目標是到2030年全面建成覆蓋完善、性能領先的新一代通信網，加快形成技術先進、安全可控的資訊通信產業體系，並提升行業治理及網路和數據安全保障能力。

在算力建設方面，「規劃」提出加快建設全國一體化算力網，構建「樞紐—區域—邊緣」多層次設施體系。除部署萬卡和十萬卡大規模智算集群外，也強調按需建設推理算力設施，加強與國產算力晶片的適配。

「萬卡」與「十萬卡」指的是由一萬張或十萬張以上的專用AI加速晶片互聯組成的高性能運算智慧集群，也是用以訓練大型AI模型的極端龐大算力規模的代指。

央視新聞8月9日報導，大陸首個全國產十萬卡AI超集群，在國家超算互聯網鄭州核心節點投入運行使用，主打科學計算與智慧計算的融合算力，代表算力網建設進入十萬卡級部署新時代。

工信部相關負責人解讀時表示，「十五五」時期是信息通信行業鞏固競爭優勢的重要階段。國際上，大國圍繞新興技術產業的競爭更加激烈；境內經濟社會加快數智化轉型，人工智慧等技術的發展帶來重大機遇，但行業在基礎設施、核心技術、融合應用和治理體系等方面仍有短板。

工信部信息通信經濟專家委員會委員盤和林指出，大陸算力供給仍面臨瓶頸，國產算力伺服器與全球領先企業的產品尚有性能差距。他預計，「十五五」時期境內算力伺服器可能供不應求，算力晶片領域應優先實現技術自主。

盤和林認為，「適度超前」的關鍵在於把握分寸：建設應分層推進，通過試點逐步推廣；以實際需求和應用場景為導向，進行針對性部署；同時結合現有設施利用與新增建設，避免重複投資和資源閒置。