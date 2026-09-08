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港交所：首8個月IPO集資額逾1.3兆 超過去年全年總額

聯合報／ 記者黃雅慧／上海即時報導
香港交易所行政總裁陳翊庭8日於上海舉辦的港交所中國機遇論壇2026上表示，今年首8個月共有104間公司在港上市，集資總額逾港幣3,400億元（約新台幣1.36兆元）。記者黃雅慧／攝影
香港交易所行政總裁陳翊庭8日於上海舉辦的港交所中國機遇論壇2026上表示，今年首8個月共有104間公司在港上市，集資總額逾港幣3,400億元（約新台幣1.36兆元）。記者黃雅慧／攝影

香港交易所行政總裁陳翊庭8日於上海舉辦的港交所中國機遇論壇2026上表示，今年前八個月共有104家公司在港上市，集資總額逾港幣3,400億元（約新台幣1.36兆元），已超越去年全年總數。其中全球前五大新股中，有三檔落戶香港，國際基石投資者參與度更創近年高位。她稱，全球投資者正分散投資，並轉向增長潛力確定的中國市場，中國資產迎來歷史性重估。

陳翊庭指出，香港市場投資者結構多元化，參與香港IPO的國際機構投資者數量持續回升，國際基石投資者參與IPO數量佔比達82%，且50%最活躍的投資者為國際投資者。資金來源更加多元化，除中資發行人外，東南亞、中東地區的發行人亦陸續選擇香港作為上市地點。

傳統亞洲投資者外，來自中東、歐洲、北美及亞太地區的長線基金亦持續加碼，反映國際資本對中國創新企業和中國資產長期價值的認可，凸顯香港連接中國與全球資本的獨特優勢。

二級市場方面，陳翊庭說，今年前八個月日均成交額突破港幣2,800億元，按年大幅增長14%，持續維持在歷史高位。

陳翊庭表示，港交所有四大戰略方向，包括深化二級市場、擴展離岸人民幣、國際融資平台競爭力、打造面向未來市場等。香港作為超級聯繫人，將持續升級市場基礎設施，連接中國機遇和全球資本，

面對投資者對多元資產配置需求，陳翊庭強調，將配合大陸「十五五」規劃，加快拓展多元資產生態圈。港交所今年已推出「科技100指數」等旗艦指數，並相關交易所買賣基金（ETF）上市；大宗商品領域則會發揮與倫敦金屬交易所（LME）的協同效應，提供更多元化的投資及風險管理工具，藉此提升國家在國際商品市場的影響力與定價話語權。

港交所市場主管余學勤表示，目前雙向配置需求在增長，不單是海外進入中國，大陸投資者如何連接到海外投資配置也有需求。因此他認為香港互聯互通機制要豐富生態圈、優化市場機制與吸引不同投資者。現在互聯互通關鍵不在於通，而在於如何「用」。

香港作為離岸人民幣交易中心，對於人民幣國際化進程扮演關鍵角色。港交所固定收益及貨幣產品發展主管范文超表示，人民幣國際化正進一步提速，以前在支付、貿易領域使用，現在更關注人民幣資產讓國際投資者持有，能否交易融資、做抵押品等等風險管理。因此下階段並非被廣泛使用，而是以投資驅動人民幣進入新發展階段。

港交所大宗商品業務主管張明指出，LME市場跟港交所緊密結合，目的是要把中國價格放到外國投資者面前。中國作為大宗產品生產與消費國，但價格並不見得在國際有使用場景，目標用香港國際投資者、產業方，讓他們在香港有機會使用到中國價格，不是要改變價格，是讓中國價格有使用機會、得到國際認同。

港交所 IPO 香港交易所

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