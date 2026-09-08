聽新聞
0:00 / 0:00
來台展店計畫生變？張雪機車：搞不了也要想辦法
第18屆重慶台灣周8日上午開幕，大陸重慶出產的「張雪機車」820RR也特別在會場裡展示。由於第一台化整為零進入台灣的張雪機車遭到賴政府查扣，外界關注創辦人張雪早前預告「最晚明年來台展店」的計畫會否生變？品牌新媒體運營負責人尹中意表示，「按老闆的話說，正穩步推進；搞不了也要想辦法做。」
張雪機車2024年在「摩托之都」重慶成立，並在今年3月世界超級摩托車錦標賽（WSBK）葡萄牙站奪冠，一舉成名，引起台灣車友關注。
尹中意在重慶台灣周現場接受媒體聯訪時分享，近期有許多台灣民眾特地到張雪機車的門市參觀，「我們也常接到經銷商問說，台胞來問可不可以試駕」。他指出，由於大陸與台灣的駕照並不一致，有開放台灣民眾在封閉場地內試車，「因為在他們（台灣）那邊基本上看不到，也買不到。」
張雪日前接受本報專訪時曾預告「最晚明年來台展店」，但發生台灣第一輛張雪機車遭到台灣政府查扣的風波。對於開店進度，尹中意強調，「按老闆的話說，正穩步推進，能搞就搞，搞不了也要想辦法做。」
張雪曾稱，「如果車要不回來，我就再送一台車，如果送的車又被查扣，那我再送一台，不停地送，送到什麼時候為止呢？送到統一為止。」尹中意分享他對於張雪的觀察，直言「他是說到做到」的那種人。
但尹中意也坦言，要讓一輛張雪機車化整為零進入台灣「其實挺麻煩」，而且在台灣重新組裝後，可能也會出現偏差，回復不了原廠設定的狀態。他表示，希望能早一點在台灣售賣，讓台灣民眾早一點騎上大陸的摩托車。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。