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來台展店計畫生變？張雪機車：搞不了也要想辦法

聯合報／ 特派記者陳宥菘／重慶即時報導
第18屆重慶台灣周8日開幕，大陸重慶出產的「張雪機車」820RR也特別在會場裡展示。記者陳宥菘／攝影
第18屆重慶台灣周8日開幕，大陸重慶出產的「張雪機車」820RR也特別在會場裡展示。記者陳宥菘／攝影

第18屆重慶台灣周8日上午開幕，大陸重慶出產的「張雪機車」820RR也特別在會場裡展示。由於第一台化整為零進入台灣的張雪機車遭到賴政府查扣，外界關注創辦人張雪早前預告「最晚明年來台展店」的計畫會否生變？品牌新媒體運營負責人尹中意表示，「按老闆的話說，正穩步推進；搞不了也要想辦法做。」

張雪機車2024年在「摩托之都」重慶成立，並在今年3月世界超級摩托車錦標賽（WSBK）葡萄牙站奪冠，一舉成名，引起台灣車友關注。

尹中意在重慶台灣周現場接受媒體聯訪時分享，近期有許多台灣民眾特地到張雪機車的門市參觀，「我們也常接到經銷商問說，台胞來問可不可以試駕」。他指出，由於大陸與台灣的駕照並不一致，有開放台灣民眾在封閉場地內試車，「因為在他們（台灣）那邊基本上看不到，也買不到。」

張雪日前接受本報專訪時曾預告「最晚明年來台展店」，但發生台灣第一輛張雪機車遭到台灣政府查扣的風波。對於開店進度，尹中意強調，「按老闆的話說，正穩步推進，能搞就搞，搞不了也要想辦法做。」

張雪曾稱，「如果車要不回來，我就再送一台車，如果送的車又被查扣，那我再送一台，不停地送，送到什麼時候為止呢？送到統一為止。」尹中意分享他對於張雪的觀察，直言「他是說到做到」的那種人。

但尹中意也坦言，要讓一輛張雪機車化整為零進入台灣「其實挺麻煩」，而且在台灣重新組裝後，可能也會出現偏差，回復不了原廠設定的狀態。他表示，希望能早一點在台灣售賣，讓台灣民眾早一點騎上大陸的摩托車。

對於張雪機車來台展店計畫，品牌新媒體運營負責人尹中意受訪表示，「按老闆的話說，正穩步推進；搞不了也要想辦法做。」記者陳宥菘／攝影
對於張雪機車來台展店計畫，品牌新媒體運營負責人尹中意受訪表示，「按老闆的話說，正穩步推進；搞不了也要想辦法做。」記者陳宥菘／攝影

張雪機車 重慶 摩托車

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