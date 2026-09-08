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華為Mate XT 2全網首拆 神秘數字「2035」又出現

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
有拆機博主發布華為Mate XT 2首拆直播，拆解後露出的麒麟9050 Pro晶片，專屬絲印標識上印有「2035」編號。圖／取自快科技
有拆機博主發布華為Mate XT 2首拆直播，拆解後露出的麒麟9050 Pro晶片，專屬絲印標識上印有「2035」編號。圖／取自快科技

華為日前發布全新三折疊旗艦Mate XT 2非凡大師，首發搭載全球首款落地「韜定律」、採用邏輯折疊技術的麒麟9050 Pro旗艦晶片。有拆機博主發布首拆直播，拆解後露出的麒麟9050 Pro晶片，專屬絲印標識上印有「2035」編號，此編號先前也出現在多款麒麟晶片上，具體含義目前尚未得到華為官方證實。

快科技報導，新機發布當晚，知名拆機博主「楊長順」對華為Mate XT 2進行全網首拆直播，吸引超過10萬名觀眾線上觀看。

隨著螢幕、主板、運行記憶體等核心部件陸續拆解，Mate XT 2搭載的麒麟9050 Pro現出真身。

從晶片表面絲印來看，麒麟9050 Pro印有「HISILICON（海思半導體）」「Hi36E0」等字樣，同時再次出現「2035-CN02」這一編號。

值得注意的是，「2035」先前也曾出現在麒麟9020、麒麟9000S、麒麟9010、麒麟8000A等多款麒麟晶片的相關標識中，因此一直受到外界關注。

關於「2035」的具體含義，目前業內存在多種猜測。其中一種說法認為，「2035」可能對應2020年第35周，也就是業內猜測「2035」可能對應2020年第35周，美國對華為的晶片管制升級令正式生效、台積電停止為華為代工麒麟晶片的時間點，帶有「銘記」意味。

不過，這一解讀目前尚未獲得華為官方證實，真實含義仍有待進一步確認。

技術層面，麒麟9050 Pro是華為「韜定律」技術路線的重要落地產品。與傳統晶片主要在2D平面內排列邏輯單元不同，麒麟9050 Pro通過邏輯折疊技術，將部分邏輯單元進行縱向分層布局，並透過垂直互聯結構實現不同層級之間的數據傳輸。

這種設計能夠在有限晶片面積內進一步提升邏輯密度，同時縮短信號傳輸距離，降低資料傳輸時延，並為性能、功耗和集成度帶來進一步優化空間。

這也是繼2020年華為Mate 40系列全球發布會後，華為時隔六年再次在旗艦新品發布會上介紹全新麒麟晶片。

核心架構方面，麒麟9050 Pro集成華為自研靈犀CPU、馬良GPU以及達芬奇架構NPU三大計算單元。

其中，靈犀CPU採用1個超大核、2個性能大核、4個能效大核和2個小核組成的9核架構，並支持超執行緒技術，單核峰值性能提升24%，多核併發性能提升52%。

馬良GPU的計算單元與緩存規模均實現翻倍，同時支援硬體級即時光線追蹤，光追能力達到5000萬線，光追速率達到50MRPS，進一步提升複雜光影場景下的即時渲染能力。

AI方面，麒麟9050 Pro搭載達芬奇架構NPU，透過多級存算協同優化提升端側AI計算效率，並支持行業首個端側MoE全模態大模型。

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