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Agent基建新戰場 DeepSeek招150人加碼工程化

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
DeepSeek 8日啟動新一輪招聘，計畫招募約150名工程師，職位全部集中於服務端開發工程師與Agent彈性計算研發工程師兩個方向，此次招聘精準押注工程化與基礎設施。新華社
DeepSeek 8日啟動新一輪招聘，計畫招募約150名工程師，職位全部集中於服務端開發工程師與Agent彈性計算研發工程師兩個方向，此次招聘精準押注工程化與基礎設施。新華社

DeepSeek的人才擴張還在繼續，但槍口已經調轉方向。DeepSeek 8日啟動新一輪招聘，計畫招募約150名工程師，職位全部集中於服務端開發工程師與Agent彈性計算研發工程師兩個方向，重點面向2至10年經驗的資深後端工程師，未設AI研究類職位。

與上一次全面鋪開式擴招不同，此次招聘的150個職位精準押注工程化與基礎設施。招聘需求的轉向，折射出這家以「小而猛」著稱的大模型公司，正把競爭重心從模型研究本身，轉向Agent時代的基礎設施軍備賽。

21世紀經濟報導，這次是DeepSeek在兩個多月內的第二次大規模招賢。6月25日，DeepSeek曾在官方公眾號宣布「隨著技術演進，正努力將所有部門的規模擴大至少一倍」，一次性開放7大類共33個職位，覆蓋北京、杭州兩地。

這次招聘服務端開發工程師細分為六個方向：大模型研究平台、Agent框架元件、研發效率基建、DeepSeek API、線上服務、數據工程，覆蓋從模型研究到面向使用者服務的完整鏈路。其中線上服務方向需要支撐「數千萬日活使用者」規模的大模型應用架構設計，API方向則要應對「超大規模API服務挑戰」。

Agent彈性計算研發工程師分為平台開發與底層系統兩個方向。招聘信息直言，底層方向的加分項是「能把某些作業系統元件的性能壓榨到SOTA，或者乾脆直接壓到硬體極限」。

對於擴招邏輯，DeepSeek Harness團隊負責人崔添翼的解釋頗為直白：「規模大了產生複雜度，複雜度又反過來要求擴大規模。」早在6月21日，崔添翼就曾在社交平台發文稱團隊「工作繁重，非常缺人」，「每天都在面試，以及在各種地方張貼小廣告」。

值得注意的是用人標準的變化。DeepSeek過往以招募年輕研究員和應屆生見長，而此次明確鎖定2至10年經驗的資深工程師，搶的是「即戰力」。招聘信息還要求候選人「熟練使用AI Agent工具進行軟體發展」，並且「當Agent提供有問題的方案時，你能夠敏銳地發現並及時介入」。

一位長期觀察AI行業的獵頭人士表示，這一經驗門檻代表DeepSeek對候選人的定位已從「培養物件」轉為「隨插即用的骨幹」，「在Agent基礎設施這個沒有成熟人才池的領域，2至10年經驗的後端工程師恰好是市場上最稀缺的存量」。

此次招聘的技術座標，是DeepSeek自研的彈性計算平台DSec（DeepSeek Elastic Compute）。

DSec在此前發布的DeepSeek-V4技術報告中首次公開披露，由API閘道（API Server）、宿主機Edge代理與集群監控器Watcher三個Rust元件構成，三者通過自研RPC協議互聯，運行在DeepSeek自研的3FS分散式檔案系統之上。

招聘信息透露了下一步的工程擴張計畫：「為了增加可靠性和效率，DSec需要修改整個系統棧：從作業系統到虛擬機器，再到各級網路和記憶體，一直上到應用層調度和管控面服務。」DeepSeek同時坦言：「這個項目很多事情前人沒有做過，沒有現成的答案可抄。」

這條招聘信息的另一句話同樣耐人尋味：「你的工作直接決定了Agent模型訓練的多樣性和效率。」

在業內看來，這揭示了DeepSeek的一條完整鏈路：模型在沙箱環境中執行任務，平台記錄操作過程與結果，形成訓練與評測數據，數據再反映模型迭代。Agent基礎設施不再是輔助工具，而是直接嵌入模型能力進化的生產環節。

招聘平台上，DeepSeek實行14薪制度，大模型全棧工程師月薪區間為人民幣4萬至7萬元，深度學習研發工程師月薪可達人民幣6萬至9萬元。

對於此次擴招的行業含義，獵頭人士認為，當模型能力逐漸趨同，工程化與基礎設施的深度將成為拉開差距的關鍵變數，「誰能把Agent的運行環境做到SOTA並開源，誰就能定義行業標準，DeepSeek過去在模型上驗證過這條路，現在它想在基礎設施上再走一遍」。

從6月的全面翻倍到9月的精準加碼，DeepSeek的組織擴張路線圖已經清晰：研究端維持精悍，工程端大舉增兵。這場圍繞150名資深工程師的爭奪，或許只是Agent時代基建軍備賽的開場。

DeepSeek 工程 基建

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