消費趨保守 中國信用卡單季減少1000萬張

中國官方為提振消費日前才推出新措施，補貼消費者信用卡分期利息。然而中國央行新公布數據顯示，今年第2季信用卡數量比第一季減少1000萬張，比4年前的高峰少了上億張卡。

中國人民銀行（中國央行）在官網發布「2026年第二季度支付體系運行總體情況」，截至今年第2季末，全中國信用卡和借貸合一卡6.77億張。

綜合大陸媒體報導，信用卡總量已連續15季下滑，較峰值累計減少1.3億張。今年第一季末信用卡總量為6.87億張，在2022年第3季末為8.07億張。

陸媒經濟日報分析，行動支付與網路信貸普及，讓傳統銀行卡逐漸失去優勢。

過去，小額周轉、便捷付款等金融需求多數只能靠信用卡來滿足。而現在，微信、支付寶等掃碼支付普及；花唄、白條、月付等輕量化信貸工具無縫融入網購、外送（外賣）、搭車等日常生活。無需線下辦卡、等待審核，一鍵開通即用，極簡的操作，可以說完勝流程繁瑣、攜帶不便的實體信用卡。

另外，超前消費、透支消費曾一度流行，信用卡被視為提升生活品質的工具。如今則是，不少年輕人不再提前享受，反而對未知負債保持高度警惕。

為鼓勵消費，中國政府自去年9月開始施行個人消費貸財政貼息政策，當時不含信用卡業務。今年1月將信用卡帳單分期納入貼息範圍，8月範圍再擴大。只要是用信用卡分期方式消費，都可享利息補貼。每名借款人在單家經辦機構的個人消費貸款和信用卡分期業務可享累計貼息上限為每年人民幣5000元（新台幣2萬3685元）。