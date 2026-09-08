大陸8月進出口呈兩位數增長 前8月順差逾8000億美元
大陸海關總署公布，8月中國大陸出口總值達4,014.4億美元，較去年同期成長25.0%；進口2,823.6億美元，增幅更達28.2%。今年1至8月，中國累計貿易順差已逾8,000億美元，達到8,055億美元，較去年同期增加約200億美元。
今年前八個月，中國大陸進口金額增幅最大的商品為「自動數據處理設備及其零部件」，增幅達105.1%。其次是「肥料」，增幅為70.8%。
出口部分，今年前八個月出口金額增幅最大的商品為「集成電路」，增幅達103.9%，其次是「稀土」，53.5%。但若從數量來看，今年前八個月，大陸稀土出口3萬9,441噸，則比去年同期減少11.1%。
整體而言，今年1至8月，大陸進出口總額達5兆421.7億美元，較去年同期成長22.4%。其中，出口2兆9,238.4億美元，成長19.3%；進口2兆1,183.3億美元，成長27.0%。
兩岸部分，2026年前八個月，大陸對台出口達729.7億美元，成長33.2%；大陸自台灣進口1,865.1億美元，成長26.8%。台灣對大陸貿易順差逾1,135億美元。
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