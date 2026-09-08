大陸8月進出口呈兩位數增長 前8月順差逾8000億美元

字節跳動正籌備推出一款可即時生成空間視頻（影片）的人工智慧（AI）模型，由創辦人張一鳴正親自督導新模型的開發，進軍可應用於機器人和自主系統的世界模型領域，最快可能於10月發布，與Meta及谷歌母公司Alphabet展開競爭。

2026-09-08 11:14