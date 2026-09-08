全球AI投資熱潮拉動！大陸8月外銷年增25%勝預期

根據大陸海關總署8日發布數據計算顯示，受到全球AI投資熱潮拉動高科技零部件需求激增，以及低基期影響，以美元計價， 8月出口年增25%，高於7月的23.9%；進口年增28.2%，也較前月的27.5%加快，顯示外需維持強勁之餘，進口需求也保持高速增長。貿易順差1,190.9億美元，前值1,123億美元。

另，大陸前8月，出口年增19.3%，進口年增27%。貿易順差8,055.1億美元。

華爾街見聞報導，全球人工智慧基礎設施建設浪潮帶動高科技零部件需求激增，成為支撐大陸出口的重要力量。

數兆美元資金湧入AI領域，導致半導體及其他電子元器件出現短缺，部分晶片價格在過去一年內飆升達700%。

8月大陸對美國出口增加34.4%。1至8月對美國出口增6.2%，自美國進口增3.4%。

8月集成電路出口金額達407.31億美元；前8月累計出口2567.51億美元，年增103.9%，增速較前7月年增99.5%加快。

8月稀土出口4735.1噸，較7月的4223.5噸回升；前8月累計出口稀土39441.4噸，年減11.1%，累計出口金額達4.34億美元，年增53.5%。

路透先前訪調預估出口年增25%、進口增30%，貿易順差約1,190.5億美元，實際出口與順差大致符合預期，但進口增幅略低於預估。

界面新聞報導，東方金誠首席宏觀分析師王青表示，8月白海豚颱風等極端天氣繼續對沿海港口外貿運輸有一定影響。不過當前外需整體偏強，特別是全球AI投資熱潮會繼續對大陸晶片出口形成較強拉動。

另外，王青表示，近年大陸製造業轉型升級取得進展，對新能源汽車、高技術產品出口的帶動作用會在8月持續顯現。

除了上述幾方面因素，去年8月出口年增4.3%，較低的基數對今年出口有一定推動作用。

地區層面看，海關數據顯示，前8月，大陸前三大出口市場分別是東協、歐盟和美國。其中，對東協出口年增25.8%，保持在較高水準；對歐盟出口增長15.3%，對美出口年增6.2%。

往後看，王青指出，受上年同期基數抬高等因素影響，9月出口增速或將回落至20%左右。伴隨前期中東衝突對全球經濟的拖累效應逐步顯現，加上第4季大陸外貿環境還有變數，特別是AI投資熱潮對大陸晶片出口的拉動作用趨於減弱，未來出口增速有高位下行態勢。

國信證券分析師田地指出，出口增速後續將逐步放緩，預計三季度末至四季度下行壓力或明顯加大。

田地表示，需求拐點與高基數的壓力不容忽視。當前AI資本開支仍處高位，但算力租賃價格和全球製造業景氣進入平台期，疊加部分大廠資本開支開始逼近甚至超過經營現金流，信用利差同步走闊，AI需求邊際拐點值得關注。