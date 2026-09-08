香港2家旅行社威迫陸客購物 遭撤銷經營牌照

香港2家旅行社及1名導遊以威迫等手段強逼中國大陸旅客購物，近日遭監管當局撤銷相關牌照。

香港旅遊業監管局7日公布，遭撤銷相關牌照的2家旅行社是幗名旅遊有限公司和伯爵旅行社有限公司，導遊是孫觀英。

旅監局表示，經深入調查，發現上述旅行社沒有採取一切合理步驟，確保團友不受威迫購物；涉事導遊則對團友作出威脅言論，威迫他們購物。

今年迄今，本地累計有3家旅行社及3名導遊遭除牌。

另有本地報章今天在報導中表示，一位來自山西的彭姓女遊客說，上月參加5天港澳團，在港期間被導遊威迫購物，曾被帶到不知名的藥房、珠寶店等，被禁錮在店內長達2小時，不購物就不准離開。

這位旅客說，最終在恐懼之下，花了港幣1500元購物。