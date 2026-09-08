聽新聞
0:00 / 0:00
香港2家旅行社威迫陸客購物 遭撤銷經營牌照
香港2家旅行社及1名導遊以威迫等手段強逼中國大陸旅客購物，近日遭監管當局撤銷相關牌照。
香港旅遊業監管局7日公布，遭撤銷相關牌照的2家旅行社是幗名旅遊有限公司和伯爵旅行社有限公司，導遊是孫觀英。
旅監局表示，經深入調查，發現上述旅行社沒有採取一切合理步驟，確保團友不受威迫購物；涉事導遊則對團友作出威脅言論，威迫他們購物。
今年迄今，本地累計有3家旅行社及3名導遊遭除牌。
另有本地報章今天在報導中表示，一位來自山西的彭姓女遊客說，上月參加5天港澳團，在港期間被導遊威迫購物，曾被帶到不知名的藥房、珠寶店等，被禁錮在店內長達2小時，不購物就不准離開。
這位旅客說，最終在恐懼之下，花了港幣1500元購物。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。