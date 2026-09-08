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中國外匯存底規模 8月增加逾195億美元
中國國家外匯管理局最新統計資料顯示，截至今年8月底，外匯存底規模為3兆4383.25億美元，較7月底增加195.49億美元，增幅0.57%；黃金儲備連22個月增加。
中國國家外匯管理局7日最新統計資料顯示，截至今年8月底，外匯存底規模為3兆4383.25億美元，較7月底增加195.49億美元，增幅0.57%；國家外匯管理局表示，主要受到匯率折算和資產價格變化等綜合作用影響。
中國外匯存底規模今年1至8月分別增加412.09億美元、增加287.29億美元、下降856.84億美元、增加684.24億美元、增加316.91億美元、下降259.76億美元、增加25.14億美元、增加195.49億美元。
澎湃新聞報導引述專家意見。華福證券首席經濟學家管濤表示，8月外匯存底規模增加，反映主要經濟體貨幣政策、全球宏觀形勢等因素影響下，匯率折算和資產價格變化帶來的正向估值效應。
中國民生銀行首席經濟學家溫彬指出，展望後續出口仍有望維持較強韌性，持續築牢國際收支基本盤。
中國國家外匯管理局表示，經濟運行整體平穩、穩中有進，展現出強大韌性和活力，為外匯存底規模保持基本穩定提供支撐。
中國人民銀行（央行）7日公布黃金儲備最新統計資料，黃金儲備連22個月增加，截至今年8月底，中國黃金儲備為7673萬盎司，較7月底增加65萬盎司。
東方金誠首席宏觀分析師王青在每日經濟新聞報導中表示，黃金是全球廣泛接受的最終支付手段，央行增持黃金能夠增強主權貨幣信用，為推進人民幣國際化創造有利條件，綜合各方面因素判斷，央行持續增持黃金是主要方向。
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