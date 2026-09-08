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大陸黃金儲備增至7673萬盎司 8月大買65萬盎司

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸央行8月又大舉買進65萬盎司黃金，為2023年11月以來單月增持黃金規模最高。此為示意圖。路透
大陸央行8月又大舉買進65萬盎司黃金，為2023年11月以來單月增持黃金規模最高。此為示意圖。路透

大陸國家外匯管理局公布，截至2026年8月底，中國黃金儲備增加至7,673萬盎司，單月增加65萬盎司，為2023年11月以來單月增持黃金規模最高。財新網指出，自2024年11月以來，大陸央行已連續22個月買進黃金，累計增加黃金儲備393萬盎司。另，至8月底，大陸外匯存底也增至約3.43兆美元。

財新網表示，近十年來，中國人民銀行（大陸央行）曾有過四輪黃金增持。2015年6月，央行時隔74個月再次公布的黃金儲備餘額為5,332萬盎司，較2009年4月底增加1,943萬盎司。

報導稱，當時中國央行增持黃金的背景是，為了將人民幣納入特別提款權（SDR）籃子。隨後，中國央行在2015年7月至2016年10月間，除2016年5月，均每月增持黃金，累計增持規模達592萬盎司。

自2018年12月起，中國央行又進行一輪為期10個月的黃金增持，累計規模約340萬盎司。沈寂四年後，中國央行在2022年11月啟動了近十年來第三輪黃金增持，為期18個月，規模為1,016萬盎司，是規模最大的一輪黃金增持。

報導稱，近年來，全球多國央行均在增加黃金資產，以對抗地緣不確定性和增加儲備多樣性。世界黃金協會統計數據顯示，2026年第二季全球央行購金量達289噸，回升至過去四年來的高位水準。

第一財經指出，考慮到當前黃金在中國外匯儲備中的占比依然偏低，後續仍有較大的結構性增持空間。

另，截至2026年8月底，中國外匯存底達3兆4,383億美元，較7月底增加195億美元，主要是因匯率折算和資產價格變化等因素所致。

由於外匯存底以美元計價，美元下跌可能導致換算後的外匯存底數據上升。8月，美元指數小幅下跌，從99.6降至99.4附近。但當月，美債收益率從4.69%上升到4.74%，意味著債券價格下跌。

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