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陸車企再掀促銷戰 逾十家業者推購車優惠
大陸車市再掀新一輪促銷戰。陸媒統計，已有超過十家車企於9月推出購車優惠，涵蓋新勢力、自主及豪車品牌。其中特斯拉Model 3、Model Y分別祭出9月底前人民幣5,000及1萬元優惠，外界分析此舉是為清理庫存、衝刺第3季交付量。
據特斯拉微博消息，9月底前下單並提車，Model 3、Model Y全系現車分別享人民幣5,000元及1萬元現金激勵，部分車型可疊加人民幣8,000元保險補貼；搭配五年零息，Model 3售價人民幣22.25萬元起。特斯拉中國稱，兩款車型當前均處於歷史最低價格。
財聞引述蘇商銀行特約研究員付一夫分析，「本次政策屬於限時現車現金激勵，並非官方指導價下調，但實質構成變相降價。」付一夫指，短期現金讓利可以快速消化現車庫存，刺激持幣觀望用戶轉化，同時保留後續價格調整的靈活空間，政策更多屬於季度末階段性行銷工具。
新勢力方面，零跑汽車9月啟動「百萬加速度」金秋大促，C系列至高優惠人民幣15,680元，B系列及Lafa5至高人民幣19,680元；小米SU7、YU7提供三年零息或人民幣6,000元保險補貼。豪車品牌優惠幅度較大，其中上汽奧迪A7L限時價人民幣26.28萬元起，較指導價直降人民幣15.59萬元；奧迪Q6限時價人民幣27.98萬元起，直降人民幣18.78萬元。
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